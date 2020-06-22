Акция «Свеча памяти» традиционно прошла в ночь с 21 на 22 июня. Волонтеры Победы на мемориале Корчмино зажглись тысячи свечей в память о тех, чьи жизни унесла трагическая страница истории - Великая Отечественная война.

В этом году акция прошла в новом формате. Волонтеры и участники выложили из 10 тысяч свечей «Огненную картину».

Для Санкт-Петербурга это не просто панно. Свечи воспроизвели афишу всемирно известного фильма «Жила была девочка» режиссёра Виктора Эйсымонта о жизни в Блокадном городе. В фильме нет декораций. В январе 1943 года, сразу после прорыва блокадного кольца, стартовала подготовка, чтобы показать истинную сторону отрезанного от страны города. Несмотря на сложную обстановку и с большим риском для жизни, съемки проходили в историческом центре, в те периоды, когда не было авианалётов.

«Сегодня Волонтеры Победы провели акцию «Свеча памяти», посвященную дню начала Великой Отечественной войны. Эта дата позволяет еще раз вспомнить о том, какой ценой нас досталась эта Великая Победа и поблагодарить тех, кто подарил нам мирное небо над головой», - говорит региональный координатор проекта #СвязьПоколений Деткова Анна.

Акция проводится совместно с Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.