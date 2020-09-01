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Питерец.ру » Общество » В Петербурге пройдут мероприятия в честь Дня окончания Второй мировой войны

В Петербурге пройдут мероприятия в честь Дня окончания Второй мировой войны

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Опубликовал: Вадик Котов
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В честь Дня окончания Второй мировой войны, Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» проведет ряд тематических мероприятий

В честь Дня окончания Второй мировой войны, 2 и 3 сентября, Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» проведет ряд тематических мероприятий. Мероприятия пройдут под общими хештегами: #дзержинецспб #ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА #ДВПОБЕДА
#ГОД2020 #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ #ДИКТАНТПОБЕДЫ 
#СЛОВОПОБЕДИТЕЛЯ

2 сентября с 18.00 до 20.30 на территории открытой площадки Kino Corner (Каменностровский пр., д. 10) состоится кинопоказ в рамках международного проекта «Великое кино Великой страны». 

В этот день зрители увидят художественный фильм «Судьба человека» режиссера Сергея Бондарчука. Также участники смогут посмотреть документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека», в которой прозвучат стихи поэтов, не вернувшихся с войны,
в исполнении современных популярных артистов. Этот фильм, в противовес героическим батальным картинам, рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу в 1945 году.

Для того чтобы принять участие в кинопоказе, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQGiXh_KhJK6_PS8wJWWViCp5npF-BL3PIKOXp4vTIPyIOFQ/viewform. Оставить заявку можно до 17.30 2 сентября, либо непосредственно на месте проведения мероприятия.

3 сентября в 14.00 «Дзержинец» совместно с Волонтерами Победы Санкт- Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями и администрации Колпинского района Санкт-Петербурга проведут торжественно-траурную церемонию возложения цветов и венков в рамках Всероссийской акции «Цветы памяти».

3 сентября с 14.00 до 18.30 (Шпалерная, д. 15-17) Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» совместно с Региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проведет Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа», посвященный завершающему этапу Второй мировой войны.

Квесты Победы – это современный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» еще в 2016 году. Участникам предложат сформировать команды и пройти шесть станций с заданиями, которые шаг за шагом будут раскрывать историю сохранения хрупкого нейтралитета и создавать нарастающее напряжение, которое испытывал на протяжении всей Великой Отечественной войны советский Дальний Восток.

Для участия необходимо подать заявку до 12.00 3 сентября по ссылке: https://forms.gle/Np25rECAdvF7NkXZ9. Возрастное ограничение: 12+.

3 сентября можно будет принять участие в еще одном проекте под названием «Диктант Победы». Чтобы написать диктант необходимо прийти на площадку проведения мероприятия в нашем городе. Подробности можно уточнить на официальном сайте по ссылке: https://диктантпобеды.рф/.

2 и 3 сентября на странице Центра «Дзержинец» (https://vk.com/dz_spb?_smt=groups_list%3A2) выйдут ролики с воспоминаниями очевидцев тех страшных событий. Проект «Слово Победителя» призван увековечить память и подвиг героев.

«Победа на Дальнем Востоке стала символом окончания самого кровопролитного конфликта в истории человечества. Мы гордимся тем, что наши предки отстояли мирное небо, и сегодня мы живем в свободной стране. Наша задача - сохранить память поколений, а такие интерактивные форматы помогают привлечь к изучению истории молодое поколение», - поделилась своим мнением региональный координатор направления «Медиапобеда» Анастасия Григорьева.

Информационная справка:

2 сентября Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. На следующий день Президиум Верховного Совета СССР принял указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.

Источник: Комитет по молодежной политике
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