В Петербурге пройдут мероприятия в честь Дня окончания Второй мировой войны

В честь Дня окончания Второй мировой войны, 2 и 3 сентября, Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» проведет ряд тематических мероприятий. Мероприятия пройдут под общими хештегами: #дзержинецспб #ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА #ДВПОБЕДА

#ГОД2020 #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ #ДИКТАНТПОБЕДЫ

#СЛОВОПОБЕДИТЕЛЯ

2 сентября с 18.00 до 20.30 на территории открытой площадки Kino Corner (Каменностровский пр., д. 10) состоится кинопоказ в рамках международного проекта «Великое кино Великой страны».

В этот день зрители увидят художественный фильм «Судьба человека» режиссера Сергея Бондарчука. Также участники смогут посмотреть документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека», в которой прозвучат стихи поэтов, не вернувшихся с войны,

в исполнении современных популярных артистов. Этот фильм, в противовес героическим батальным картинам, рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу в 1945 году.

Для того чтобы принять участие в кинопоказе, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQGiXh_KhJK6_PS8wJWWViCp5npF-BL3PIKOXp4vTIPyIOFQ/viewform . Оставить заявку можно до 17.30 2 сентября, либо непосредственно на месте проведения мероприятия.

3 сентября в 14.00 «Дзержинец» совместно с Волонтерами Победы Санкт- Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике

и взаимодействию с общественными организациями и администрации Колпинского района Санкт-Петербурга проведут торжественно-траурную церемонию возложения цветов и венков в рамках Всероссийской акции «Цветы памяти».

3 сентября с 14.00 до 18.30 (Шпалерная, д. 15-17) Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» совместно с Региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проведет Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа», посвященный завершающему этапу Второй мировой войны.

Квесты Победы – это современный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» еще в 2016 году. Участникам предложат сформировать команды и пройти шесть станций с заданиями, которые шаг за шагом будут раскрывать историю сохранения хрупкого нейтралитета и создавать нарастающее напряжение, которое испытывал на протяжении всей Великой Отечественной войны советский Дальний Восток.

Для участия необходимо подать заявку до 12.00 3 сентября по ссылке: https://forms.gle/Np25rECAdvF7NkXZ9 . Возрастное ограничение: 12+.

3 сентября можно будет принять участие в еще одном проекте под названием «Диктант Победы». Чтобы написать диктант необходимо прийти на площадку проведения мероприятия в нашем городе. Подробности можно уточнить на официальном сайте по ссылке: https://диктантпобеды.рф/ .

2 и 3 сентября на странице Центра «Дзержинец» (https://vk.com/dz_spb?_smt=groups_list%3A2 ) выйдут ролики с воспоминаниями очевидцев тех страшных событий. Проект «Слово Победителя» призван увековечить память и подвиг героев.

«Победа на Дальнем Востоке стала символом окончания самого кровопролитного конфликта в истории человечества. Мы гордимся тем, что наши предки отстояли мирное небо, и сегодня мы живем в свободной стране. Наша задача - сохранить память поколений, а такие интерактивные форматы помогают привлечь к изучению истории молодое поколение», - поделилась своим мнением региональный координатор направления «Медиапобеда» Анастасия Григорьева.

Информационная справка:

2 сентября Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. На следующий день Президиум Верховного Совета СССР принял указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.