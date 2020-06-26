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Питерец.ру » Общество » Многодетные семьи на особом контроле

Многодетные семьи на особом контроле

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
В Тосненском районе Ленобласти продолжается проведение профилактических мероприятий с многодетными семьями

В Тосненском районе Ленинградской области продолжается проведение профилактических мероприятий с многодетными и находящимися социально опасном положении семьями. Основной целью мероприятий является предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций, защита жизни и здоровья людей, а также снижение детской гибели и травматизма на пожарах.
Сегодня, сотрудники Тосненского МО ВДПО совместно с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района провели профилактический рейд по многодетным семьям района. В каждой проверяемой квартире инспекторы пожарного надзора еще раз обратили внимание взрослых на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности, рассказали о последствиях, к которым может привести неосторожное обращение с огнем, объяснили, какие опасности подстерегают при использовании самодельных и неисправных электроприборов. Инспекторы не оставили без внимания и правила эвакуации при возникновении опасности для жизни. Также в ходе бесед сотрудники пожарной службы напомнили номера телефонов экстренных служб, алгоритм вызова пожарной охраны и вручили памятки по соблюдению требований пожарной безопасности в быту.
Подобные профилактические мероприятия значительно помогают в выявлении и своевременном устранении нарушений требований пожарной безопасности, заставляют родителей задуматься о воспитании своих детей, отказаться от пагубных привычек и создать для детей безопасные условия для жизни.
Многодетные семьи на особом контроле



Источник: ВДПО Тосненского района
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