Все-таки выплаты назначили

«Питерец.ру» отмечает, что президент Путин все же принял решение о назначении прямых выплат для населения. Однако эту компенсацию смогут получить не все граждане. Единовременные выплаты полагаются семьям, имеющих детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно.

Государство намерено выплатить по 10 тыс. руб. на каждого такого ребенка. Помимо этого, существенно увеличат размер детских пособий.

Подобная мера поддержки является необходимой, ведь ситуация в обществе накалилась. Люди оказались в сложной финансовой ситуации. В итоге даже те, кто ранее относились к президенту России лояльно, стали его критиковать. Рейтинг Путина начал заметно падать. В стране наступил период дестабилизации. Так что властям не осталось иного выхода кроме оказания поддержки населению.