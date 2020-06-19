Белорукий гиббон прошел ветеринарный контроль в аэропорту «Пулково» перед полетом на Сахалин

18 июня в грузовом терминале аэропорта «Пулково» сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели предполетный ветеринарный контроль белорукого гиббона (примата из семейства малых человекообразных обезьян, обитающих в Юго-Восточной Азии).

Восьмилетний гиббон Орфей, живший в Ленинградском зоопарке, направлялся в Сахалинский зооботанический парк, расположенный в Южно-Сахалинске.

В ходе проверочных мероприятий инспекторы Управления осмотрели примата и убедились в наличии необходимых документов. Выяснилось, что гиббон идентифицирован с помощью микрочипа, прошёл необходимые лабораторные исследования, имеет иммунизацию, был обработан против паразитов и хорошо себя чувствует.

После прохождения всех необходимых процедур гиббон был допущен к дальнейшему следованию в Южно-Сахалинск.