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Питерец.ру » Общество » Белорукий гиббон прошел ветеринарный контроль в аэропорту «Пулково» перед полетом на Сахалин

Белорукий гиббон прошел ветеринарный контроль в аэропорту «Пулково» перед полетом на Сахалин

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
Белорукий гиббон прошел ветеринарный контроль инспекторов Россельхознадзора в аэропорту «Пулково» перед полетом на Сахалин

18 июня в грузовом терминале аэропорта «Пулково» сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели предполетный ветеринарный контроль белорукого гиббона (примата из семейства малых человекообразных обезьян, обитающих в Юго-Восточной Азии).

Восьмилетний гиббон Орфей, живший в Ленинградском зоопарке, направлялся в Сахалинский зооботанический парк, расположенный в Южно-Сахалинске.

В ходе проверочных мероприятий инспекторы Управления осмотрели примата и убедились в наличии необходимых документов. Выяснилось, что гиббон идентифицирован с помощью микрочипа, прошёл необходимые лабораторные исследования, имеет иммунизацию, был обработан против паразитов и хорошо себя чувствует.

После прохождения всех необходимых процедур гиббон был допущен к дальнейшему следованию в Южно-Сахалинск.

Источник: Россельхознадзор
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