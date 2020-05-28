За пять месяцев в «Пулково» прошли предполётный контроль десятки экзотических черепах

В течение первых пяти месяцев 2020 года в пункте пропуска в грузовом терминале аэропорта «Пулково» сотрудниками Управления Россельхознадзора был проведен ветеринарный контроль 83 декоративных черепах. Получателями рептилий являлись индивидуальные предприниматели из следующих регионов: Магаданской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского края и Красноярского края.

В ходе осмотра животных и проверки сопроводительных документов инспекторы ведомства не выявили нарушений, все черепахи были допущены к дальнейшему следованию.