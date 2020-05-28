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Питерец.ру » Экономика » За пять месяцев в «Пулково» прошли предполётный контроль десятки экзотических черепах

За пять месяцев в «Пулково» прошли предполётный контроль десятки экзотических черепах

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
За пять месяцев 2020 года в грузовом терминале аэропорта «Пулково» прошли предполётный контроль специалистов Россельхознадзора десятки экзотических черепах

В течение первых пяти месяцев 2020 года в пункте пропуска в грузовом терминале аэропорта «Пулково» сотрудниками Управления Россельхознадзора был проведен ветеринарный контроль 83 декоративных черепах. Получателями рептилий являлись индивидуальные предприниматели из следующих регионов: Магаданской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского края и Красноярского края.

В ходе осмотра животных и проверки сопроводительных документов инспекторы ведомства не выявили нарушений, все черепахи были допущены к дальнейшему следованию.

Источник: Россельхознадзор
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