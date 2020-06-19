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Питерец.ру » Общество » На инцидент с самолетами в Пулково отреагировал депутат Госдумы Михаил Романов

На инцидент с самолетами в Пулково отреагировал депутат Госдумы Михаил Романов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
На инцидент с самолетами в Пулково отреагировал депутат Госдумы Михаил Романов

Обращение Генеральному прокурору РФ Игорю Викторовичу Краснову и Председателю Следственного комитета РФ Александру Ивановичу Бастрыкину направил депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Он попросил взять на личный контроль расследование столкновения двух самолетов в Пулково. Парламентарий акцентировал внимание руководителей ведомств на том, что происшествие грозило разливом и возгоранием нефтепродуктов по всей площади летного поля аэропорта Пулково из-за повреждения топливонесущего крыла одного из лайнеров. В это время на площадке находились еще несколько воздушных судов с пассажирами на борту.

Михаил Романов считает необходимым провести тщательную проверку деятельности аэропорта Пулково, включая работу его диспетчерских служб, регулирующих движение самолетов на взлетной полосе. Чрезвычайное происшествие, случившееся в Пулково, могло спровоцировать многочисленные разрушения и человеческие жертвы, отмечает парламентарий. Следует выявить причины события, в числе которых могут быть техническая неисправность самолетов, недостаточная квалификация экипажей столкнувшихся судов, дефекты летного поля или его разметки, недостатки инфраструктуры аэропорта Пулково.

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