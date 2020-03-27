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Питерец.ру » Общество » Народный фронт в Петербурге запустили флешмоб #СпасибоВолонтерам

Народный фронт в Петербурге запустили флешмоб #СпасибоВолонтерам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
Народный фронт в Петербурге запустили флешмоб #СпасибоВолонтерам, который поддержали звезды театра, кино и спорта

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге запустил флешмоб #СпасибоВолонтерам, к которому присоединились звезды театра, кино и спорта. Слова поддержки и благодарность волонтерскому штабу ОНФ уже выразили член штаба ОНФ в Петербурге, мастер спорта международного класса по киокусинкай карате и мастер спорта по джиу-джитсу Антон Соловьев; художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело; мастер спорта международного класса по самбо, чемпион мира, чемпион Европы и чемпион России по боевому самбо Михаил Мохнаткин; заслуженный артист Российской Федерации, телеведущий, художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев; актёр кино и театра Комедии им. Н.П. Акимова Александр Матвеев; актёр театра и кино, режиссёр Андрей Носков; заслуженный мастер спорта, чемпион мира, чемпион Европы по джиу-джитсу и мастер спорта по дзюдо Павел Коржавых; вокалист «Петербург-Концерта» и победитель телевизионного проекта «Голос» Пётр Захаров; заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта по боксу, двукратный чемпион мира и Европы по самбо, боец ММА Денис Гольцов; автогонщик, победитель ралли Дакар-2017 в зачёте квадроциклов, серебряный призер ралли Дакар 2020 в классе Т3 Сергей Карякин.

Так, во всех регионах страны Общероссийский народный фронт и волонтёры-медики открыли штабы для помощи пожилым и маломобильным людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса COVID-2019. Штаб МыВместе запустил горячую линию 8-800-200-34-11. Через нее, а также на сайте мывместе2020.рф, пожилые россияне оставляют заявки на доставку продуктов и лекарств. Волонтеры оказывают помощь на безвозмездной основе.

«Сегодня ситуация складывается таким образом, что обычные вещи, такие как сходить в магазин или аптеку стали недоступными для некоторых из нас. Особенно это касается пожилых и маломобильных граждан. Но на помощь им пришли волонтеры – люди с большим сердцем и открытой душой, супергерои нашего времени. Всем им хочется сказать слова благодарности и поддержки! Ребята! Вы делаете большое дело! Благодаря вам эти вынужденные меры становятся не такими сложными!» - поделился член штаба ОНФ в Петербурге Антон Соловьев.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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