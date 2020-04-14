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Питерец.ру » Общество » Как пройдет Пасха

Как пройдет Пасха

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
karpovka_com
Пасхальное богослужение проведут с помощью новых технологий

Петербургские храмы остаются пустыми по причине самоизоляции. Прихожане лишены возможности их посещать. Из-за таких условий пасхальное богослужение, которое состоится 19 апреля, пройдет в режиме онлайн. В храме смогут находиться священники, певчие, а также другие работники церкви и люди, осуществляющие запись богослужения. Крупные храмы Северной столицы проведут прямые трансляции служб.

«Питерец.ру» отмечает, что верующие вынуждены столкнуться с новыми для себя реалиями. Впервые в истории христианский мир не может праздновать Пасху в храмах. Это беспрецедентное события для всех верующих – православных, католиков и протестантов. На помощь в этой ситуации приходят новые технологии, позволяющие проводить служения онлайн.

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