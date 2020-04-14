Как пройдет Пасха

Петербургские храмы остаются пустыми по причине самоизоляции. Прихожане лишены возможности их посещать. Из-за таких условий пасхальное богослужение, которое состоится 19 апреля, пройдет в режиме онлайн. В храме смогут находиться священники, певчие, а также другие работники церкви и люди, осуществляющие запись богослужения. Крупные храмы Северной столицы проведут прямые трансляции служб.

«Питерец.ру» отмечает, что верующие вынуждены столкнуться с новыми для себя реалиями. Впервые в истории христианский мир не может праздновать Пасху в храмах. Это беспрецедентное события для всех верующих – православных, католиков и протестантов. На помощь в этой ситуации приходят новые технологии, позволяющие проводить служения онлайн.