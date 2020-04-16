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Питерец.ру » Общество » Как причащаться?

Как причащаться?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
korrespondent.net
Что правильно причащаться в нынешних условиях?

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня у православных христиан важный день – Чистый четверг. В этот день перед Пасхой принято ходить в церковь на исповедь, чтобы причаститься и приготовиться к празднику Христова Воскресения. Однако в текущих условиях, когда храмы Петербурга закрыты, причаститься традиционным способом не получится.

Что делать верующему человеку? Естественно, нужно воздержаться от посещения храма. Однако богослужения проходят в режиме онлайн. Если же кто-то нуждается в исповеди, то может связаться со священником по телефону и договориться о встрече. В экстренных случаях можно вызвать священника на дом. Служитель церкви не может отказаться от такого посещения. Но решать этот вопрос людям следует заранее.

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