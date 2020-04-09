ента новостей

15:50
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
15:08
Завод «Хенде» передал 18 автомобилей Solaris для детских врачей Петербурга
15:01
В Петербурге лжесантехник ограбил пенсионерку
08:54
Безработные активно регистрируются
08:52
Границы Ленобласти закрывать не будут
12:07
В Шушарах водитель иномарки выстрелил в пешехода
11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
11:50
В крупной партии египетской мяты обнаружены нежизнеспособные семена паразитических растений
11:39
В Ленобласти молодая женщина ограбила пенсионерку
11:35
Полицейские применили табельное оружие для поимки водителя-нарушителя
08:59
Ленобласть снабжает лесом многие страны
08:05
Кого обязали проверять на коронавирус?
14:28
В Ленобласти школьник выпал из окна
14:23
«Россия-Моя история» и волонтерский корпус «Наследники» запускают уникальный образовательный онлайн-проект
14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
10:09
Пеню и штрафы ЖКХ начислять не будут
09:36
ЕГЭ отменят?
23:10
Опубликована повестка заседания Заксобрания 8 апреля
19:28
Группа «Ария» представляет уникальный юбилейный концерт
19:26
С начала года в Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль более 2000 животных
19:24
На трассе «Кола» разведут Ладожский мост
07:06
Петиция в защиту медиков
07:05
Мошенничество при коронавирусе
11:03
На развязке КАД с Дачным проспектом полностью перекроют съезд
10:15
Нефть снова стала расти?
09:24
Спрос на доставку еды вырос
00:32
В СЗФО сразу два губернатора ушли в отставку
17:44
На мосту КАД через реку Лубья на месяц перекроют две полосы
15:44
5 апреля группа IOWA даст часовой концерт на PREMIER
15:41
В Петербурге уничтожили почти 2 тысячи зараженных колумбийских гвоздик
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Завод «Хенде» передал 18 автомобилей Solaris для детских врачей Петербурга

Завод «Хенде» передал 18 автомобилей Solaris для детских врачей Петербурга

0
42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
Завод компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» передал 18 автомобилей Solaris для детских врачей Петербурга.

Завод компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» по инициативе генерального директора завода Сон Кёнгсу передал 18 автомобилей Solaris для детских врачей Петербурга.

«Автомобили будут переданы в детские поликлиники во все районы города. Они нужны врачам, чтобы добираться к своим маленьким пациентам не на общественном транспорте», - сказал губернатор Александр Беглов.

Автомобили помогут обеспечить оперативную транспортировку к пациентам участковых педиатров и врачей общей практики.

Александр Беглов отметил, что компания «Хенде» выполняет все необходимые требования для обеспечения безопасности сотрудников. Последние две недели завод не работает. Остановлена стройка нового двигательного завода. Все 2300 рабочих распущены по домам в режиме нерабочих недель с сохранением зарплаты.

Глава города вручил руководству компании благодарственное письмо за оказанное содействие. Он отметил, что сегодня многие компании, которые сами оказались в непростой ситуации, стремятся оказать посильную помощь.

«Петербургский бизнес помогает городу и планшетами для школьников, и продуктовыми наборами, перечисляет деньги на закупку оборудования для медучреждений и средств защиты для врачей. Я очень благодарен нашему бизнес-сообществу. Вместе мы справимся», - сказал Александр Беглов.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

26-12-2019, 13:29
Беглов вручил петербуржцам государственные награды
1-07-2019, 08:43
Балтийскому заводу уделяют внимание
18-02-2019, 09:37
Завод Ford пока остается
15-10-2015, 17:14
Российский завод Nokian Tyres отпразновал свое десятилетие
17-12-2012, 12:10
Всеволожский завод «Форд» приостанавливает производство автомобилей до начала следующего года
27-10-2012, 09:07
Завод Hyundai намерен увеличить мощности

Происшествия на дорогах

0
135
Вчера, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
165
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
312
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
718
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх