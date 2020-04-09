Завод «Хенде» передал 18 автомобилей Solaris для детских врачей Петербурга

Завод компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» по инициативе генерального директора завода Сон Кёнгсу передал 18 автомобилей Solaris для детских врачей Петербурга.

«Автомобили будут переданы в детские поликлиники во все районы города. Они нужны врачам, чтобы добираться к своим маленьким пациентам не на общественном транспорте», - сказал губернатор Александр Беглов.

Автомобили помогут обеспечить оперативную транспортировку к пациентам участковых педиатров и врачей общей практики.

Александр Беглов отметил, что компания «Хенде» выполняет все необходимые требования для обеспечения безопасности сотрудников. Последние две недели завод не работает. Остановлена стройка нового двигательного завода. Все 2300 рабочих распущены по домам в режиме нерабочих недель с сохранением зарплаты.

Глава города вручил руководству компании благодарственное письмо за оказанное содействие. Он отметил, что сегодня многие компании, которые сами оказались в непростой ситуации, стремятся оказать посильную помощь.

«Петербургский бизнес помогает городу и планшетами для школьников, и продуктовыми наборами, перечисляет деньги на закупку оборудования для медучреждений и средств защиты для врачей. Я очень благодарен нашему бизнес-сообществу. Вместе мы справимся», - сказал Александр Беглов.