«Динамо-СПб» одержало победу на командой «Тверь» со счетом 3:2

Голевая перестрелка между «Динамо» и «Тверью» закончилась в пользу хозяев. Бело-голубые побеждают со счётом 3:2 и возвращаются на первую строчку турнирной таблицы.

В первом тайме матча 18-го тура LEON-Второй лиги Б судья назначил два бесспорных пенальти в ворота тверской команды. На 12-й минуте одиннадцатиметровый удар реализовал Данила Ежков, а на 30-й автором гола стал Александр Масалов. Тверяки воспользовались ошибкой динамовцев на 60-й минуте, и вновь — с точки. Мяч на свой счёт записал Иван Пугачевский. На 83-й минуте Ризван Умаров вернул отрыв от соперника и, опередив вратаря гостей Вячеслава Шатаева, отправил мяч в сетку. Окончательный счёт на табло установил уже упомянутый выше Иван Пугачевский, мощным дальним ударом поразив ворота Георгия Королёва.

«Динамо» в домашнем поединке обыгрывает гостей из «Твери» – 3:2. Следующий матч бело-голубым предстоит провести уже во вторник, 11 августа. В рамках матча FONBET Кубка России петербуржцам будет противостоять «ФК 10» Азамата Мусагалиева. Игра пройдёт на стадионе «Кировец» и начнётся в 17:00.