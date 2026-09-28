Петербургское «Динамо» одержало победу над «Балтикой-2» в матче 25-го тура LEON-Первенства Второй лиги Б. Встреча на стадионе «Кировец» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит уже на седьмой минуте. После подачи Александра Масалова со стандарта мяч отскочил к Дмитрию Бородину, который ударом в одно касание поразил ворота калининградцев.

После перерыва гости стали чаще появляться у штрафной «Динамо» и получили несколько возможностей восстановить равенство. В одном из эпизодов Тимофей Щелкунов пробил вдоль ворот с острого угла, а позднее Максим Полковников, прерывая передачу Руслана Славина, едва не срезал мяч в собственные ворота — Георгий Королёв спас команду.

В концовке петербуржцы отодвинули игру от своих ворот и не позволили сопернику организовать заключительный штурм. Победа стала для «Динамо-СПб» второй подряд и позволила набрать 48 очков.

Следующий матч команда Сергея Рыжикова проведёт 4 октября в Вологде против местного «Динамо». Начало встречи — в 15:00.