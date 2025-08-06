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Питерец.ру » Спорт » Петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов вничью завершили свои партии в 3-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы, а в число лидеров входит набравший 2,5 очка россиянин Гребнев

Петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов вничью завершили свои партии в 3-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы, а в число лидеров входит набравший 2,5 очка россиянин Гребнев

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
aeroflotopen.ru
Тольяттинец Алексей Гребнев совсем недавно выиграл «опен» в Казахстане и явно собирается повторить этот успех.

Пока экс-петербуржец Владимир Федосеев снимается с одного турнира за другим («Питерец.ру» не знает точной причины отказа словенского гроссмейстера от выступлений), Максим Матлаков прошёл уже три тура «Qounaev Cup». В 3-м туре флагман петербургских шахмат сыграл вничью со шведским шахматистом Виталием Сивуком: чёрные фигуры были у Матлакова. Набрав 2 очка из 3, Матлаков занимает 17-е место, а его следующим соперником станет Артур Давтян из Армении.

Те же 2 очка имеет и ещё один представитель петербургской шахматной школы Алексей Гоганов. Белый цвет в этом туре не помог Гоганову одолеть международного мастера из Казахстана Данияла Сапенова. В турнирной таблице Гоганов расположился сразу вслед за Матлаковым – на 18-м месте. В 4-м туре Гоганов сыграет с Артином Ашрафом из Ирана.

Лучше всех из российский участников «Qounaev Cup» сейчас обстоят дела у Алексея Гребнева, который в 3-м туре победил казахстанского гроссмейстера Рамазана Жалмаханова. Гребнев и ещё восемь шахматистов смогли набрать по 2,5 очка, а одержать три победы подряд не удалось никому. Входит в число лидеров и рейтинг-фаворит турнира Амин Бассем (Египет), в 3-м туре переигравший Шарму Аюша (Индия). У белоруса Максима Царука – тоже 2,5 очка.

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