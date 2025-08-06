Петербургские шахматисты Максим Матлаков и Алексей Гоганов набрали по 1,5 очка после 2-го тура «Qounaev Cup – 2025» в Алматы

Выступающие в Алматы под флагом ФИДЕ петербургские гроссмейстеры Максим Матлаков и Алексей Гоганов по-разному провели свои партии 2-го тура «Qounaev Cup». Обладатель четвёртого рейтинга турнира Матлаков реализовал белый цвет в поединке с юным соперником из КНР, имя которого «Питерец.ру» не смог перевести. Гоганов чёрными сыграл вничью с международным мастером из Монголии Мунхдалаем Амилалом.

Теперь у обоих петербургских участников «Qounaev Cup» – по 1,5 очка: Гоганов по коэффициенту занимает промежуточное 16-е место, а Матлаков расположился на 20-м. В следующем туре Матлаков чёрными сыграет со шведским гроссмейстером Виталием Сивуком, а получившему белый цвет Гоганову будет противостоять казахстанский IM Даниял Сапенов.

Неожиданностью 2-го тура стало поражение российского гроссмейстера Дмитрия Бочарова от международного мастера из Индии Шармы Аюша, да ещё и белыми. В пятёрку лидеров «Qounaev Cup» входят одержавшие по две победы Аюш, Михаил Никитенко из Белоруссии, Кришна Рохит (Индия), Артур Давтян (Армения) и не имеющий шахматного звания хозяин турнира Азамат Утегалиев.

В «челленджер»-турнире «Qounaev Cup» выступает петербурженка Елизавета Дорохина, завершившая вничью обе своих партии.