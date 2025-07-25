Петербургские шахматисты Гоганов и Лобанов после 4-го тура «Oskemen Open» в Казахстане набрали по 3 очка и преследуют четвёрку лидеров, один из которых – Алексей Гребнев

Лето для шахматистов – вовсе не отпускной период, а пора жарких баталий на 64-х клетках. Два петербургских гроссмейстера – Сергей Лобанов и Алексей Гоганов – продолжают борьбу за главный приз или просто достаточно высокое место на турнире у Усть-Каменогорске. Турнир называется «Oskemen Open» по довольно простой причине: Оскемен – казахское название Усть-Каменогорска.

«Питерец.ру» освещал итоги 2-го тура этого турнира, с тех пор все участники сыграли ещё по две партии. Лобанов после ничьей с Даниялом Сапеновым смог победить соперника из Индии по имени Шарма Аюш. Гоганов и в 3-м и в 4-м турах сыграл вничью – сначала с Арашем Тахбазом, затем – с Жандосом Агмановым. У обоих петербуржцев – по 3 очка, но Гоганов благодаря лучшему коэффициенту занимает сейчас 8-е место, а Лобанов – только 13-е. Следующим соперником Гоганова будет белорус Артём Стрибук (шахматисты из РФ и Белоруссии вынуждены выступать под флагом ФИДЕ), а Лобанов сразится с Алишером Сулейменовым, известным своей победой в партии с Магнусом Карлсеном.

Лидирует на «Oskemen Open» квартет шахматистов набравших по 3,5 очка. Один из них – участник Суперфинала чемпионата России в Барнауле Алексей Гребнев, в 4-м туре победивший Сапармурата Атабаева.



