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Питерец.ру » Спорт » Российский шахматист Алексей Гребнев после победы в 7-м туре «Oskemen Open» в Казахстане догнал лидирующего Рихарда Раппорта, а петербуржец Алексей Гоганов занимает 15-е место

Российский шахматист Алексей Гребнев после победы в 7-м туре «Oskemen Open» в Казахстане догнал лидирующего Рихарда Раппорта, а петербуржец Алексей Гоганов занимает 15-е место

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Очень многое будет зависеть от встречи лидеров турнира в 8-м туре: белые – у Раппорта.

Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов немного выправил своё турнирное положение на продолжающемся в Усть-Каменогорске турнире «Oskemen Open». «Питерец.ру» сообщал, что в 6-м туре Гоганов потерпел сенсационное поражение от казахстанской шахматистки Зейнеп Султанбек. В 7-м туре петербуржец чёрными выиграл у индийского международного мастера по имени Шарма Аюш. Набрав 4,5 очка, Гоганов занимает 15-е место, а его соперник в 8-м туре – мастер ФИДЕ Ергали Сулеймен.

По итогам 8-го тура сменился лидер усть-каменогорского турнира: тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев отомстил за Гоганова, переиграв белыми Султанбек. Так Гребнев догнал Рихарда Раппорта из Венгрии – у обоих этих шахматистов стало по 5,5 очков. По правилам «швейцарки» лидеры сыграют между собой, и победитель партии Раппорт – Гребнев наверняка станет триумфатором этого турнира.

Сергей Лобанов сделал уже третью ничью подряд (на этот раз – со Львом Зверевым, до этого петербургский шахматист делил очки с Алишером Сулейменовым в 5-м туре и Артёмом Стрибуком в 6-м). Лобанов набрал те же 4,5 очка, что и Гоганов, но отстаёт по коэффициенту – 19-е место. Ещё один российский гроссмейстер Дмитрий Бочаров в 7-м туре потерпел поражение.

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