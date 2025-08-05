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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков с ничьей стартовал на шахматном турнире «Qounaev Cup – 2025» в Алматы

Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков с ничьей стартовал на шахматном турнире «Qounaev Cup – 2025» в Алматы

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
В начавшемся в Казахстане турнире принимает участие и Алексей Гоганов.

Участие двух петербургских гроссмейстеров – Максима Матлакова и Алексея Гоганова – является веским поводом обратить внимание на начавшийся в Алматы шахматный турнир «Qounaev Cup». «Питерец.ру» узнал: этот «опен» проводится в Центре олимпийской подготовки, расположенном в селе Алмалыбак под Алматы.

Рейтинг ФИДЕ 34-летнего Матлакова на момент начала турнира составляет 2608 пунктов. Матлаков является обладателем третьего по силе рейтинга на «Qounaev Cup», выше – только у египетского гроссмейстера Амина Бассема (2633) и Арама Акопяна из Армении (2625). Триумфатор усть-каменогорского «Oskemen Open» Алексей Гребнев, чей рейтинг вплотную приблизился к престижной отметке в 2600 – четвёртый по этому показателю участник турнира в Алматы. Среди соискателей главного приза «Qounaev Cup» – и российские гроссмейстеры Дмитрий Бочаров, Алексей Гоганов и Никита Афанасьев и молодой белорус Максим Царук.

Пока состоялся только стартовый тур, в котором Матлаков чёрными сыграл вничью с международным мастером из Монголии Ган-Эрдене. А вот Гоганову удалось победить Куша Бхагата из Индии, соперничавшего с Саввой Ветохиным на школьном чемпионате мира.

Во 2-м туре Матлаков сразится с соперником из КНР, родившимся в 2011 году.



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