Индийский шахматист Нихал Сарин стал победителем ташкентского турнира «Кубок Президента» и получит 25 тысяч долларов США, а петербуржец Алексей Гоганов занял 32-е место – 5,5 очков из 9

Флагману узбекских шахмат Нодирбеку Абдусатторову не удалось «по заказу» победить Нихала Сарина из Индии в заключительный игровой день ташкентского турнира «Кубок Президента». После победы в 8-м туре над шахматистом из КНР, фамилию которого «Питерец.ру» затрудняется перевести без лингвистической экспертизы, Абдусатторову нужно было ещё раз выиграть белыми – но Сарин устоял и теперь обогатится на 25 тысяч долларов США. Ставший в итоге пятым Абдусатторов получит значительно более скромные призовые – всего 4000 долларов США.

Выступал в Ташкенте и петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов – под флагом ФИДЕ, как и другие шахматисты из России и Белоруссии. Набрав 5,5 очков после ничьей в 9-м туре с соперником из Индии, Гоганов занял 32-е место. По коэффициенту Гоганова обошли ещё два участника ташкентского «опена» из России – Артём Пингин (22-е место) и Эрдэм Хубукшанов (25-е место). Белорусский гроссмейстер Михаил Никитенко замкнул первую десятку, а шахматист без гражданства Тимур Гареев занял 12-е место.

Нижегородская шахматистка Екатерина Гольцева, участвовавшая в Суперфиналах чемпионата России и в Царском Селе, и в Барнауле, набрала в Ташкенте 4,5 очка и завершила турнир на 57-м месте.