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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов проиграл международному мастеру из Индии в 8-м туре «Oskemen Open» в Казахстане, а тольяттинец Алексей Гребнев входит в квартет лидеров

Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов проиграл международному мастеру из Индии в 8-м туре «Oskemen Open» в Казахстане, а тольяттинец Алексей Гребнев входит в квартет лидеров

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Тем временем в Батуми индийская шахматистка Дивья Дешмух победила на женском Кубке мира.

Если сравнить рейтинги ФИДЕ соперников по 8-му туру продолжающегося в Усть-Каменогорске турнира «Oskemen Open», то тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев (на фото) смотрелся явным андердогом, играя чёрными с Рихардом Раппортом из Венгрии. Судите сами: коэффициент ЭЛО Гребнева – 2582, а рейтинг Раппорта на 15 пунктов превышает психологически важный рубеж в 2700.

Но Гребнев устоял чёрными против рейтинг-фаворита «Oskemen Open», набрал 6 очков и перед заключительным туром «швейцарки» в Усть-Каменогорске занимает второе место. Победа белыми над Сунилдутом Нараянаном (Индия) даст Гребневу прекрасные шансы стать победителем «опена». Сыграют между собой и другие лидеры турнира – Раппорт и Антон Демченко из Словении.

«Питерец.ру» не ожидал поражения Сергея Лобанова от IM из Индии Этана Ваза, который на 10 лет моложе, чем гроссмейстер из города на Неве. Теперь Лобанов, у которого 4,5 очка и 23-е место, попробует отыграться на Ксении Балабаевой из Казахстана.

Получше обстоят дела у другого петербургского гроссмейстера Алексея Гоганова, который хотя бы не проиграл сыграл вничью с мастером ФИДЕ Ергали Сулейменом. У Гоганова – 5 очков и 16-е место. Новосибирец Дмитрий Бочаров набрал 5,5 очков и идёт седьмым.


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