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Питерец.ру » Спорт » Победителем шахматного турнира «Oskemen Open» в Казахстане стал Алексей Гребнев, от которого на 1,5 очка отстали Лобанов и Гоганов

Победителем шахматного турнира «Oskemen Open» в Казахстане стал Алексей Гребнев, от которого на 1,5 очка отстали Лобанов и Гоганов

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Петербургские гроссмейстеры Сергей Лобанов и Алексей Гоганов потерпели по одному поражению за турнир.

Победу тольяттинского гроссмейстера Алексея Гребнева на турнире в Усть-Каменогорске можно назвать приятной неожиданностью. Ведь Гребнев был лишь шестым по величине рейтинга участником турнира «Oskemen Open» после Рихарда Раппорта, Аркадия Найдича, Антона Демченко, Сунилдута Нараянана и Сергея Азарова.

Выиграв в заключительном туре у Нараянана, Гребнев набрал 7 очков и разделил с Раппортом первое место. Однако благодаря лучшему коэффициенту именно Гребнев стал победителем «Oskemen Open», что является серьёзным успехом в карьере Гребнева, которому 26 июля исполнилось 19 лет. Третье место занял Панаяппан Сетураман (6,5 очков), опередивший по коэффициенту Дмитрия Бочарова.

«Питерец.ру» подводит итоги выступления представителей Северной столицы в казахстанском «опене». Гроссмейстеры Сергей Лобанов и Алексей Гоганов набрали по 5,5 очков и финишировали почти на соседних местах: первый стал 16-м, второй – 18-й. Проигравший в предыдущем туре Лобанов сумел нанести поражение казахстанской шахматистке Ксении Балабаевой, но занял место значительно ниже своего стартового рейтинга.

В «challengers»-турнире на «Oskemen Open» участвовала и представляющая Санкт-Петербург Даяна Насыбуллина – 4 очка и 51-е место.

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