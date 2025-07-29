Победителем шахматного турнира «Oskemen Open» в Казахстане стал Алексей Гребнев, от которого на 1,5 очка отстали Лобанов и Гоганов

Победу тольяттинского гроссмейстера Алексея Гребнева на турнире в Усть-Каменогорске можно назвать приятной неожиданностью. Ведь Гребнев был лишь шестым по величине рейтинга участником турнира «Oskemen Open» после Рихарда Раппорта, Аркадия Найдича, Антона Демченко, Сунилдута Нараянана и Сергея Азарова.

Выиграв в заключительном туре у Нараянана, Гребнев набрал 7 очков и разделил с Раппортом первое место. Однако благодаря лучшему коэффициенту именно Гребнев стал победителем «Oskemen Open», что является серьёзным успехом в карьере Гребнева, которому 26 июля исполнилось 19 лет. Третье место занял Панаяппан Сетураман (6,5 очков), опередивший по коэффициенту Дмитрия Бочарова.

«Питерец.ру» подводит итоги выступления представителей Северной столицы в казахстанском «опене». Гроссмейстеры Сергей Лобанов и Алексей Гоганов набрали по 5,5 очков и финишировали почти на соседних местах: первый стал 16-м, второй – 18-й. Проигравший в предыдущем туре Лобанов сумел нанести поражение казахстанской шахматистке Ксении Балабаевой, но занял место значительно ниже своего стартового рейтинга.

В «challengers»-турнире на «Oskemen Open» участвовала и представляющая Санкт-Петербург Даяна Насыбуллина – 4 очка и 51-е место.