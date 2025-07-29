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Питерец.ру » Спорт » Петербургское футбольное «Динамо» взобралось на вершину турнирной таблицы 3-й группы второй лиги после победы над белгородским «Салютом»

Петербургское футбольное «Динамо» взобралось на вершину турнирной таблицы 3-й группы второй лиги после победы над белгородским «Салютом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Матч проходил в Старом Осколе и завершился победой петербургских динамовцев со счётом 2:0.

Веский повод вспомнить о петербургском футбольном «Динамо» (о хоккейных динамовцах «Питерец.ру» сообщает постоянно): команда Александра Фомичёва возглавила таблицу группы 3 второй лиги, набрав 32 очка за 15 игр. В очередном туре динамовцы из города на Неве встречались с конкурентом за лидерство – белгородским «Салютом».

В стартовом составе «Динамо» вышли три новичка петербургского клуба – перешедший из «Ленинградца» Владислав Шепелев, а также Алексей Баев и Никита Сергеев. Последний и открыл счёт в матче на ставшей счастливой для динамовцев 13-й минуте. Голевую атаку разогнал Ризван Умаров, поддержал Георгий Макаров а завершил Сергеев. Удвоить преимущество петербуржцам удалось ещё до перерыва, хотя источники расходятся, произошло это на 31-й или 32-й минутах игры. Поначалу было не очень понятно, отправил ли мяч в собственные ворота Владислав Зернаев или это динамовец Александр Масалов удвоил преимущество своей команды. В итоге гол записали на Масалова, а матч завершился победой «Динамо» со счётом 2:0.

Победив белгородцев, петербургское «Динамо» вместе с тем же «Салютом» – обе команды набрали по 32 очка. Следом за лидерами идут ещё две команды, у которых по 29 очков – «Динамо-Брянск» и «Знамя Труда».


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