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Питерец.ру » Спорт » «Звезда» Дмитрия Комбарова после ничьей с клубом «Зоркий-Красногорск» крупно победила «Знамя Труда», а вот дублёры «Зенита» на спаде

«Звезда» Дмитрия Комбарова после ничьей с клубом «Зоркий-Красногорск» крупно победила «Знамя Труда», а вот дублёры «Зенита» на спаде

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17
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
«Зенит-2» потерпел первое в сезоне – 2023/2024 домашнее поражение в матче с «Родиной-М».

«Питерец.ру» не забыл, как петербургская футбольная «Звезда» позорилась играла в начале этого сезона – череда поражений составила пять стартовых туров. После этого коллектив Дмитрия Комбарова начал одерживать победы – как правило, крупные. А в 11-м туре «комбаровцы» добыли гостевую ничью в противостоянии с клубом «Зоркий-Красногорск» (1:1, единственный гол у петербуржцев забил Артём Шоларь).

В матче 8 октября «Звезда» расправилась с командой «Знамя Труда» из Орехово-Зуево – разгромная победа со счётом 5:1. Игра проходила на «NOVA ARENA», а счёт с пенальти открыл результативный Максим Андреев. Мог Андреев забить с «точки» ещё, но во второй раз реализовать одиннадцатиметровый звёздному капитану не удалось. Дубли Никиты Посмашного и Виталия Карпенко довели счёт до 5:0 на 82-й минуте, однако гостям удалось забить гол престижа. «Звезда» набрала 14 очков за 12 туров и идёт на 12-м месте, являясь самой забивающей командой своей группы в третьем дивизионе – 32 мяча.

Дублёры «Зенита» сбавили турнирный ход: после ничьей с кировским «Динамо» «сине-бело-голубые» проиграли дома «Родине-М». Игорь Бугаенко быстро открыл счёт, но голы Буркова, Тихонова и Борисова склонили чашу весов на сторону гостей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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