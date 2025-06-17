Петербургское футбольное «Динамо» в 12-м туре второй лиги Б крупно победило «Рязань» – 3:0

Удачным получился очередной тур в 3-й группе второй лиги для петербургского футбольного «Динамо». В Рязани на одноимённом стадионе команда Александра Фомичёва нанесла поражение хозяевам поля со счётом 3:0. Банкротство «Химок» привело к снятию с чемпионата и дублёров подмосковного клуба, поэтому в 11-м туре петербургские динамовцы отдыхали.

«Питерец.ру» предполагает, что отдых пошёл на пользу динамовцам, которые в Рязани сумели не только победить, но и не пропустить. Клубный сайт «Динамо» отметил молодость состава рязанцев, которые пропустили первый мяч сразу после перерыва. В голевой комбинации динамовцев поучаствовали Никита Хлусов, Ризван Умаров и Алексей Казаринов, а завершил результативную атаку гостей точным ударом Дмитрий Бородин. Вскоре Умаров попал в перекладину, а рязанский голкипер Николай Жужнев дважды спас свою команду, сначала не дав забить Казаринову, а затем – Умарову.

Однако «Рязани» не удалось избежать крупного поражения. На 83-й минуте Матвей Першин удвоил преимущество динамовцев с передачи Бородина – не помог и Жужнев. Точку в матче поставил Никита Колдунов, сумевший пройти двух игроков соперника и поразить рязанские ворота – 3:0!

21 июня динамовцы сыграют с «Родиной-М».