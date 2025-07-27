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Питерец.ру » Спорт » В негостеприимной Тюмени «Ленинградец» потерпел минимальное поражение, пропустив на 91-й минуте

В негостеприимной Тюмени «Ленинградец» потерпел минимальное поражение, пропустив на 91-й минуте

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Героем матча стал вышедший на замену тюменец Шитов.

«Ленинградец», начавший новый сезон в третьем по силе футбольном дивизионе с победы над владикавказской «Аланией», проводил матч 2-го тура в Тюмени на всем известном стадионе «Геолог» (именно так назывался будущий «Динамо-Газовик» в советские времена).

Встреча проходила с преимуществом команды из Ленобласти: пресс-служба «Ленинградца» насчитала «пять с половиной стопроцентных моментов», но огорчить Никиту Яновича гостям так и не удалось. А вот обидный гол уже в компенсированное ко второму тайма время оказался в воротах Ивана Будачева. Это вышедший на замену Шитов решился на дальний удар и привёл в экстаз две тысячи болельщиков на трибунах «Геолога».

«Питерец.ру» внимательно изучил слова главного тренера «Ленинградца» Алексея Баги на послематчевой пресс-конференции. Бага посетовал на плохую реализацию моментов (ещё бы!), а победный гол тюменцев списал на везение. Поражение в Тюмени не должно сильно сказаться на шансах «Ленинградца» добиться главной цели – возвращения в ФНЛ.

Борьба в группе «Золото» идёт упорная: ни одной из восемнадцати команд даже не удалось одержать две победы в стартовых турах. Прямо сейчас лидируют набравшие по 4 очка пятигорский «Машук-КМВ» и московский «Велес».

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