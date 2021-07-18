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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» начал сезон с разгрома «Локомотива» в матче за Суперкубок

«Зенит» начал сезон с разгрома «Локомотива» в матче за Суперкубок

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Крупно побеждать «Локомотив» Марко Николича уже входит в привычку у «Зенита» Сергея Семака.

Не так давно «Зенит» уже катком проехался по «Локомотиву» в завершившемся победой петербургского клуба чемпионате России – 2020/2021. И вот после тех 6:1 «сине-бело-голубые» снова крупно обыграли железнодорожников, на этот раз – «всего» лишь со счётом 3:0. «Питерец.ру» не исключает, что причиной более скромного счёта стало отсутствие Артёма Дзюбы в стартовом составе. Причина проста – Дзюба и Деян Ловрен выступали на чемпионате Европы, а Вильмар Барриос вернулся с Кубка Америки.

«Локомотив» во многом сам помог «Зениту» победить: два из трёх голов подопечные Николича буквально «привезли» сами себе. На роль антигероя в составе проигравших можно смело назначить Пабло, который и стал автором результативных ошибок. Особенно сильно сплоховал Пабло в эпизоде с третьим голом «Зенита», автором которого стал Александр Ерохин. Бразильский защитник «Локо» буквально заставил Гильерме ошибиться, после чего забить «Зениту» было проще, чем не забить. Итоговые 3:0 и очередной трофей Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита» должны вселить в сердца поклонников петербургского клуба оптимизм перед началом чемпионата.

 

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