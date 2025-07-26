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Питерец.ру » Спорт » 2-й тур РПЛ: «Спартак» разгромлен «Балтикой», а Иван Сергеев забил победный гол за московское «Динамо»

2-й тур РПЛ: «Спартак» разгромлен «Балтикой», а Иван Сергеев забил победный гол за московское «Динамо»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.championat.com
Главный тренер столичного «Динамо» Валерий Карпин одержал победу над своим бывшим клубом – «Ростовом».

Самой громкой сенсацией сегодняшнего игрового дня в чемпионате России по футболу стало фиаско «Спартака» в матче с «Балтикой». Скажи кто-нибудь спартаковской торсиде субботним утром 26 июля, что «красно-белые» рухнут во встрече с явным андердогом матча со счётом 0:3 – в ответ только покрутили бы пальцем у виска.

«Питерец.ру» залез в статистику личных встреч спартаковцев с периодически появлявшейся в высшем футбольном свете «Балтикой»: уже в первой в истории очной встрече калининградцы сенсационно обыграли москвичей. Случилось это весной 1996 года: единственный мяч в свои ворота отправил спартаковец Александр Липко, а игравший впоследствии за «Спартак» Василий Баранов наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Сегодня у «Спартака» не получилось ничего: уже на 11-й минуте был изгнан с поля Антон Заболотный, а во втором тайме главный арбитр встречи Сергей Карасёв показал красную карточку ещё и Маркиньосу («Балтика» уже вела в счёте). Итог – 3:0 в пользу команды Андрея Талалаева.

Московское «Динамо» Валерия Карпина пересилило «Ростов»: здесь забил экс-зенитовец Иван Сергеев. Да и ворота столичных динамовцев защищает Андрей Лунёв, в своё время выступавший за «Зенит».

Сейчас играют «Краснодар» и «Локомотив».

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