Бразилец Луис Фильо по прозвищу «Клаудио», Азиз Муждаков и Александр Семуков – новички мини-футбольного «Кристалла»

«Питерец.ру» не так часто уделяет внимание мини-футбольному «Кристаллу» из Северной столицы. В межсезонье в команде произошли серьёзные кадровые перемены: ушли Александр Коробейников, Дмитрий Ковалёв и Роман Ананьев.

Закономерно, что появились и три новичка. Азиза Муждакова сайт «Кристалла» охарактеризовал, как «молодого, цепкого и перспективного игрока атакующего плана» и пожелал зажечь в оранжевой футболке. Сам Муждаков выразил радость от того, что присоединился к петербургскому клубу.

Александра Семукова можно назвать настоящей «легендой» «Новой Генерации» – в сыктывкарском клубе новичок «Кристалла» провёл 14 сезонов. По словам Семукова, переезд в Санкт-Петербург – важный шаг в его профессиональной карьере.

От легионеров – особые ожидания: статусным новобранцем «Кристалла» стал бразилец Луис Фильо (по-португальски должно звучать «Луиш Филью»?), которого принято называть «Клаудио». 33-летний Клаудио – универсал, поигравший во Франции, Чехии, Германии и Польше.

Цитируем бразильского новичка «Кристалла»: «Я очень счастлив оказаться здесь, ведь моя давняя мечта сбылась – играть в футзал в России».

Клаудио добавил, что его жена – из России, а клубный сайт резюмировал:

«Такой игрок нам точно нужен».



