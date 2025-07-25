ента новостей

16:45
Большой семейный фестиваль откроется в Пушкинском районе в Буферном парке
16:35
В Кронштадт доставили мощи Фёдора Ушакова и главную икону Военно-Морского Флота – образ святого Апостола Андрея Первозванного
16:22
Бразилец Луис Фильо по прозвищу «Клаудио», Азиз Муждаков и Александр Семуков – новички мини-футбольного «Кристалла»
16:11
На внутреннем кольце КАД между развязками с Таллиннским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу
15:58
В поселке Рахья подростки подожгли детскую площадку
15:49
В Петербурге задержали 74-летнего курьера мошенников
15:31
В Петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Тихорецком проспекте
15:27
В Невском районе ищут злоумышленников, причастных к разбою
15:13
В Петербурге задержали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки из Пушкина
15:05
В Ленобалсти задержали пьяного мужчину на мопеде
10:01
Петербургская делегация побывала на молодежном форуме в Ростовской области
09:45
Власти Петербурга выделят деньги модернизацию хранилищ данных
09:35
Петербург достигнет 100% очистки сточных вод к 2030 году
09:26
Петербург в топе регионов РФ по любви к BMW
00:50
В хоккейном клубе «СКА-ВМФ», выступающем в ВХЛ, сформирован тренерский штаб и произошли серьёзные перемены в составе: покинул петербургский клуб и экс-капитан «СКА-Невы» Конозов
00:14
Петербургские шахматисты Гоганов и Лобанов после 4-го тура «Oskemen Open» в Казахстане набрали по 3 очка и преследуют четвёрку лидеров, один из которых – Алексей Гребнев
20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
19:20
В Петербурге завершился 2-й этап чемпионата России по водно-моторному спорту
17:10
В Мариинском дворце открылась выставка работ студентов Народного художника Андрея Блиока
16:34
Первое уголовное дело о дропперстве возбудили в Москве
16:29
На трассе «Кола» в районе Разметелево дорожники ограничат пропускную способность
16:15
Во Всеволожске задержали подозреваемого в налете на магазин 
12:06
В Ленобласти задержали подозреваемых в магазинном грабеже
11:58
В Мурино поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с улицы Тельмана
11:45
В Приморском районе поймали стрелка по остановке общественного транспорта
11:29
В Петербурге мужчина выстрелил из пневматики в молодую пару
11:05
В квартире на улице Седова обнаружили склад наркотиков
10:36
В Петербурге полицейские проверяли курьеров маркетплейсов
10:28
На КАД в районе развязки с Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
09:46
Петербуржцам напомнили о безопасности на водоемах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Бразилец Луис Фильо по прозвищу «Клаудио», Азиз Муждаков и Александр Семуков – новички мини-футбольного «Кристалла»

Бразилец Луис Фильо по прозвищу «Клаудио», Азиз Муждаков и Александр Семуков – новички мини-футбольного «Кристалла»

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-kristall.ru
«Клаудио» составит компанию другому кристалловскому бразильцу Сержио Лопезу.

«Питерец.ру» не так часто уделяет внимание мини-футбольному «Кристаллу» из Северной столицы. В межсезонье в команде произошли серьёзные кадровые перемены: ушли Александр Коробейников, Дмитрий Ковалёв и Роман Ананьев.

Закономерно, что появились и три новичка. Азиза Муждакова сайт «Кристалла» охарактеризовал, как «молодого, цепкого и перспективного игрока атакующего плана» и пожелал зажечь в оранжевой футболке. Сам Муждаков выразил радость от того, что присоединился к петербургскому клубу.

Александра Семукова можно назвать настоящей «легендой» «Новой Генерации» – в сыктывкарском клубе новичок «Кристалла» провёл 14 сезонов. По словам Семукова, переезд в Санкт-Петербург – важный шаг в его профессиональной карьере.

От легионеров – особые ожидания: статусным новобранцем «Кристалла» стал бразилец Луис Фильо (по-португальски должно звучать «Луиш Филью»?), которого принято называть «Клаудио». 33-летний Клаудио – универсал, поигравший во Франции, Чехии, Германии и Польше.

Цитируем бразильского новичка «Кристалла»:

«Я очень счастлив оказаться здесь, ведь моя давняя мечта сбылась – играть в футзал в России».

Клаудио добавил, что его жена – из России, а клубный сайт резюмировал:

«Такой игрок нам точно нужен».


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-12-2023, 16:31
Неудачный заполярный выезд петербургского «Кристалла» в мини-футбольной Суперлиге: два поражения от «Норильского никеля»
24-12-2023, 16:06
Петербургский мини-футбольный клуб «Кристалл» дважды разгромлен «Синарой» из Екатеринбурга – 1:8 и 2:7
22-02-2024, 17:27
Мини-футбольный клуб «Кристалл» сыграл вничью в Тюмени: хорошо, что снова не 3:8
19-11-2023, 22:18
Петербургский «Кристалл» смог набрать 4 очка в двух матчах с мини-футбольным клубом «КПРФ»
8-10-2024, 20:35
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» не сумел пройти дальше в Кубке России после обидной ничьей с «ИрАэро», когда гол Боливара почти принёс столь нужную победу
4-09-2018, 15:36
Клаудио Маркизио перешёл в «Зенит» и получил 10-й номер

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
23-07-2025, 19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
23-07-2025, 13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
23-07-2025, 12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
Наверх