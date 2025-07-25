В хоккейном клубе «СКА-ВМФ», выступающем в ВХЛ, сформирован тренерский штаб и произошли серьёзные перемены в составе: покинул петербургский клуб и экс-капитан «СКА-Невы» Конозов

Переименованная летом в «СКА-ВМФ» бывшая «СКА-Нева» обновилась настолько, что даже многолетний капитан петербургской команды Альберт Конозов покинул клуб. «Питерец.ру» напоминает, что Конозов играл за «СКА-Неву» с 2015 года, а его послужной список впечатляет: 17 сезонов в системе СКА, а конкретно в «СКА-Неве» Альберт провёл 718 матчей, в которых набрал 359 (167+192) очка. Перешёл в петербургское «Динамо» ещё один весьма статусный игрок – Святослав Гребенщиков.

Ещё в середине июля было объявлено о составе тренерского штаба «СКА-ВМФ» на предстоящий сезон: работать главным тренером продолжит Николай Воеводин. Ассистенты Воеводина – ещё один бывший игрок «Торпедо» Евгений Бобарико и хорошо известный экс-защитник СКА Антон Белов. Из «СКА-1946» в штаб Воеводина перешёл Павел Канарский, за работу с вратарями будут отвечать Владислав Волков и Алексей Давыдов. Специалист по ОФП – Дмитрий Попов.

Сайт «СКА-ВМФ» проинформировал об уходе из команды девяти хоккеистов – это защитники Евгений Корешков, Никита Лисов и Кирилл Шапенков, а также форварды Владимир Андреев, Владимир Барабанов, Тимур Ибрагимов, Василий Нарзяев, Арсений Светлов и Александр Суворов.

А с Амиром Нугмановым заключён двусторонний контракт.



