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Питерец.ру » Спорт » Дмитрий Узинский перешёл в баскетбольный «Зенит»: контракт рассчитан на один сезон

Дмитрий Узинский перешёл в баскетбольный «Зенит»: контракт рассчитан на один сезон

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
bc-zenit.com
Ранее Узинский играл под руководством Александра Секулича в «Локомотиве-Кубани».

Явление, когда тренер собирает в команду знакомых по прежним местам работы игроков, характерно не только для баскетбола. Новый наставник СКА Игорь Ларионов уже пригласил в Санкт-Петербург бывших игроков нижегородского «Торпедо», которое тренировал ранее – Игоря Ларионова-младшего и Маркуса Филлипса.

Вот и 32-летний баскетболист Дмитрий Узинский стал игроком баскетбольного «Зенита»: новый главный тренер «сине-бело-голубых» Александр Секулич знает возможности Узинского по совместной работе в краснодарском «Локомотиве». Клубный сайт «Зенита» напоминает основные вехи карьеры Узинского, становление которого прошло на Дальнем Востоке в составе сначала «Спартака-Приморье», затем – «Сахалина».

В период 2016-2019 годов Узинский выступал в составе БК «Нижний Новгород», где дорос до статуса одного из лидеров команды. После этого Узинский играл за клубы-гранды Единой Лиги ВТБ – УНИКС и краснодарский «Локомотив». Статистика Узинского в прошедшем сезоне (регулярный чемпионат Лиги ВТБ и плей-офф) следующая: 51 игра, в среднем за матч – по 3,2 очка, 1,8 подбора и 0,4 передачи.

«Питерец.ру» не сомневается, что Узинский станет в «Зените» полезным игроком ротации. Но кто заменит Дуэйна Бэйкона, ушедшего в «Дубай»?

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