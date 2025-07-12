Канадский защитник Маркус Филлипс перешёл в СКА к Игорю Ларионову, а трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Михаил Григоренко покинул петербургский клуб

Вылет Александры Горячкиной с шахматного Кубка мира явно стал главным спортивным событием 11 июля, но изменения в составе СКА тоже важны. «Питерец.ру» уже сообщал о том, что СКА заключил контракты с двумя известными защитниками – канадцем Тревором Мёрфи и имеющим российское гражданство американцем Бренданом Менеллом, за которого пришлось отправить в московское «Динамо» двух игроков.

Подтвердились слухи о том, что Игорь Ларионов хотел бы видеть экс-торпедовца Маркуса Филлипса в рядах невских армейцев. Клубный сайт СКА сообщил о заключении с Филлипсом контракта на следующий сезон. В «Торпедо» этот канадский защитник перешёл из довольно экзотического клуба – венгерского «Фехервара» (впрочем, хорватский «Медвешчак» в своё время тоже засветился в КХЛ, а много ли известных хорватских хоккеистов кроме Анже Копитара?). Нижегородская статистика Филлипса не впечатляет – всего 13 очков за 62 матча, поэтому сейчас этот игрок представляется сомнительным усилением оборонительной линии СКА.

31-летний Михаил Григоренко провёл за СКА достойный сезон – 2024/2025: родившийся в Хабаровске нападающий набрал 48 (21+27) очков за 71 игру. Поможет ли Григоренко взять Кубок Гагарина своему следующему клубу?