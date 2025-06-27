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Питерец.ру » Спорт » В число «сеяных» игроков на Уимблдоне – 2025 попали россияне Медведев, Рублёв, Хачанов, Андреева, Шнайдер, Александрова и Самсонова

В число «сеяных» игроков на Уимблдоне – 2025 попали россияне Медведев, Рублёв, Хачанов, Андреева, Шнайдер, Александрова и Самсонова

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
18-летняя Мирра Андреева (на фото) получила высокий 7-й номер «посева».

Лучший по рейтингу АТР российский теннисист Даниил Медведев – 9-й «сеяный» игрок в мужском одиночном разряде на начинающемся вскоре Уимблдоне. Выше Медведева – Янник Синнер (Италия), Карлос Алькарас (Испания), Александр Зверев (Германия), Джек Дрэйпер (США), ещё один американец Тэйлор Фриц, серб Новак Джокович и Лоренцо Музетти из Италии. В число «сеяных» попали ещё два россиянина – Андрей Рублёв (№ 14) и Карен Хачанов (№ 17). Замыкает число 32 «сеяных» игроков, чей турнирный путь должен быть легче, опытный итальянец Маттео Береттини. А россиянин Роман Сафиуллин в первом круге сыграет с итальянцем Лучано Дардери.

«Питерец.ру» обратил внимание, что Джокович не является самым старым возрастным участником Уимблдона – 2025. Неувядаемый француз Гаэль Монфис родился в 1986 году, а Джокович – в 1987-м. Самые юные на этот раз – родившиеся в 2006 году бразилец Жоау Фонсека и британец Генри Сирл.

Арина Соболенко из Белоруссии возглавляет список «посева» в женском одиночном разряде, россиянка Мирра Андреева – 7-я, впереди Иги Швёнтек из Польши. Диана Шнайдер – 12-я, Екатерина Александрова – 18-я, Людмила Самсонова – 19-я.

Прошлогодняя победительница Барбора Крейчикова (Чехия) поборется с соперницей с Филиппин.

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