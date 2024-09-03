Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где сыграет с итальянцем Янником Синнером

Мимо предстоящей встречи Даниила Медведева и его принципиального соперника Янника Синнера из Италии в 1/4 финала US Open «Питерец.ру» просто не мог пройти. Быстро выбыл из турнира серб Новак Джокович, что должно было придать дополнительные силы его ближайшим конкурентам.

Медведев начал свой поход за титулом на заключительном турнире серии «Большого Шлема» с победы в первом круге над сербским теннисистом Душаном Лайовичем (6:3, 3:6, 6:3, 6:1). Венгр Фабиан Марожан оказал россиянину достойное сопротивление лишь в третьем сете, но тай-брейк завершился в пользу Медведева. Итальянец Флабио Коболли и Нуну Боржеш из Португалии тоже никаких проблем Медведеву не доставили. И вот – матч с Синнером в четвертьфинале: фаворитом видится представитель Италии.

Ещё один российский теннисист Андрей Рублёв до 1/4 финала не добрался: после побед над Тьягу Уайлдом (Бразилия), Артуром Риндеркнешем (Франция) и чешским спортсменом Иржи Легечкой камнем преткновения для Рублёва стал 33-летний румын болгарин Григор Димитров.

Ещё один отечественный теннисист лавров в Нью-Йорке на этот раз не снискали: Роман Сафиуллин в первом круге прошёл американца Мэттью Форбса, но проиграл Маттео Арнальди из Италии уже в следующем раунде.