ента новостей

16:30
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где сыграет с итальянцем Янником Синнером
16:12
На трассе «Сортавала» в районе ТЦ «Мега-Парнас» ограничат пропускную способность
16:08
Разводку Ладожского моста отменили из-за жары
16:06
В Петербурге открыли памятник «Слепой слухач - защитник неба блокадного Ленинграда»
16:02
В Петербурге почтили память жертв трагедии в Беслане
15:58
Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил первокурсников Военной академии Росгвардии с принятием Военной присяги
14:59
В ДТП на КАД погибла пассажирка мотоцикла
13:24
Как работодатели относятся к хобби?
11:50
Начался новый этап тестирования цифрового рубля
11:47
В Ленобласти беременная женщина на "Рено" вылетела в кювет. Пострадала водитель и двухлетний ребенок
11:37
На улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате
10:59
В поселке Глубокое добычей "домушника" стали ювелирные изделия на сумму более 9 млн рублей
10:46
Губернатор встретился с главами школ
10:29
В Калининском районе дебошир забросал пустыми бутылками автомобиль скорой помощи
08:57
Промпроизводство продолжает расти
08:29
Как сэкономить на платной парковке?
01:24
Петербургский гроссмейстер Евгений Левин после победы в 6-м туре «Кубка Группы Магнезит» в Сатке Челябинской области догнал Кирилла Шубина и ещё семерых лидеров турнира – у всех по 4,5 очка
00:43
12-летняя фигуристка Арина Парсегова по решению суда должна вернуть академии «Ангелы Плющенко» 1,8 млн рублей
19:55
В центре Петербурга в ДТП пострадали три человека
19:46
В Рыбацком автобус сбил подростка на электросамокате
16:10
Заместитель директора Росгвардии провел совещание по реализации избирательных прав росгвардейцев и готовности СЗО Росгвардии к обеспечению безопасности Единого дня голосования
15:22
Поражение «Локомотива» от «Краснодара» сделало «Зенит» единоличным лидером по итогам 7-го тура чемпионата России по футболу
15:11
Губернатор Петербурга в День российской гвардии почтил память воинов-десантников в Парке Боевого братства
15:07
Александр Бельский принял участие в линейке по случаю начала учебного года в Региональном центре аутизма
11:34
Как будут относиться к Соболеву?
11:05
В СПб начнут тестировать «Виртуальный Подорожник»
11:04
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке буксира «РБ-393»
11:01
Осторожно – россиян атакуют SMS-бомберы
10:37
В Любани задержали участников поножовщины
10:32
В центре Петербурга задержали двоих мужчин, ограбивших постояльца хостела
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где сыграет с итальянцем Янником Синнером

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где сыграет с итальянцем Янником Синнером

0
6
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
gettyimages.com
Очередная битва Медведева с Синнером, получившим на US Open – 2024 «посева».

Мимо предстоящей встречи Даниила Медведева и его принципиального соперника Янника Синнера из Италии в 1/4 финала US Open «Питерец.ру» просто не мог пройти. Быстро выбыл из турнира серб Новак Джокович, что должно было придать дополнительные силы его ближайшим конкурентам.

Медведев начал свой поход за титулом на заключительном турнире серии «Большого Шлема» с победы в первом круге над сербским теннисистом Душаном Лайовичем (6:3, 3:6, 6:3, 6:1). Венгр Фабиан Марожан оказал россиянину достойное сопротивление лишь в третьем сете, но тай-брейк завершился в пользу Медведева. Итальянец Флабио Коболли и Нуну Боржеш из Португалии тоже никаких проблем Медведеву не доставили. И вот – матч с Синнером в четвертьфинале: фаворитом видится представитель Италии.

Ещё один российский теннисист Андрей Рублёв до 1/4 финала не добрался: после побед над Тьягу Уайлдом (Бразилия), Артуром Риндеркнешем (Франция) и чешским спортсменом Иржи Легечкой камнем преткновения для Рублёва стал 33-летний румын болгарин Григор Димитров.

Ещё один отечественный теннисист лавров в Нью-Йорке на этот раз не снискали: Роман Сафиуллин в первом круге прошёл американца Мэттью Форбса, но проиграл Маттео Арнальди из Италии уже в следующем раунде.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-07-2024, 01:02
Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Уимблдона – 2024 сыграет с Карлосом Алькарасом
29-01-2024, 00:24
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 Яннику Синнеру из Италии в пяти сетах
5-09-2023, 20:53
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в 1/4 финала Открытого чемпионата США и другие новости с нью-йоркских кортов
30-05-2023, 20:49
Российский теннисист Даниил Медведев провалился на «Роллан Гаррос», в первом же круге проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии
19-11-2023, 16:13
Российский теннисист Даниил Медведев не смог победить итальянца Синнера в полуфинале Итогового турнира АТР в Турине
12-07-2023, 23:58
Из трёх российских теннисистов в полуфинал Уимблдона – 2023 смог пробиться лишь Даниил Медведев, а вот Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв выбыли

Происшествия на дорогах

0
48
Сегодня, 14:59
В ДТП на КАД погибла пассажирка мотоцикла
0
61
Сегодня, 11:47
В Ленобласти беременная женщина на "Рено" вылетела в кювет. Пострадала водитель и двухлетний ребенок
0
62
Сегодня, 11:37
На улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате
0
143
Вчера, 19:55
В центре Петербурга в ДТП пострадали три человека
Наверх