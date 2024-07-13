Россиянин Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу полуфинал Уимблдона – 2024, а победительницей женского турнира стала Крейчикова

«Питерец.ру» не будет нарушать хронологию: начнём с проигранного Даниилом Медведевым полуфинала. Испанец Карлос Алькарас наверняка был фаворитом поединка с россиянином, однако стартовый сет достался Медведеву. Российский теннисист мог выиграть первую партию без тай-брейка, поскольку вёл со счётом 5:2. Алькарас пустился в погоню и добился укороченной партии, которая завершилась полным триумфом Медведева – 7:1.

Во второй партии уже Алькарас получил серьёзное преимущество (4:1), после чего довёл партию до победы (6:3) и сравнял счёт в матче. Брейк в следующем сете помог Алькарасу выйти вперёд – 6:4 и 2–1 по партиям в пользу испанского теннисиста. Медведев не сумел изменить ход борьбы: и четвёртая партия досталась Алькарасу (счёт – 6:4 в пользу испанца), а вместе с ней – и итоговая победа. Сможет ли 28-летний Медведев ещё раз так близко подойти к победе на Открытом чемпионате Англии – покажет следующие сезоны.

В женском одиночном разряде уже сыгран финал: Барбора Крейчикова из Чехии победила итальянку Ясмин Паолини – 3:6, 6:3, 6:4. Не пробилась в финал первая пятёрка «посева» – Ига Свёнтек, Кори Гауфф, Арина Соболенко, Елена Рыбакина и Джессика Пегула. Победившая в финале Крейчикова в 2021 году выиграла «Ролан Гаррос».