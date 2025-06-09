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Питерец.ру » Спорт » Победителями «Ролан Гаррос – 2025» в одиночном разряде стали Карлос Алькарас и Кори Гауфф, в мужском парном разряде победили ветераны, а Сара Эррани выиграла и пару, и микст

Победителями «Ролан Гаррос – 2025» в одиночном разряде стали Карлос Алькарас и Кори Гауфф, в мужском парном разряде победили ветераны, а Сара Эррани выиграла и пару, и микст

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
На фото – финалистки Открытого чемпионата Франции Арина Соболенко (слева) и Кори Гауфф.

Мужской финал стал украшением завершившегося в Париже Открытого чемпионата Франции по теннису. Янник Синнер из Италии выиграл и первый, и второй сеты у испанца Карлоса Алькараса (6:4 и 7:6), после чего третья партия завершилась в пользу пиренейского спортсмена (6:4). Ключевым стал 9-й гейм четвёртого сета, когда на подаче соперника Синнер вёл 40:0, а это – три матчбола!

«Питерец.ру» отдаёт должное спортивному характеру Алькараса, который без права на ошибку смог отыграть три матчбола, а затем взять четвертую партию на тай-брейке со счётом 7:3. В пятом сете дело вновь дошло до укороченной партии, игравшейся на этот раз до 10 очков: Алькарас просто размазал Синнера по парижскому грунту и взял титул.

В женском финале белоруска Арина Соболенко выиграла на тай-брейке первую партию у Кори Гауфф из США, но отдала сопернице два сета подряд – 2:6, 4:6. Для Гауфф эта победа стала вторым выигранным турниром «Большого Шлема» в карьере после US Open – 2023. В мужском парном разряде победили испанец Марсель Гранольерс (39 лет) и 40-летний аргентинец Орасио Себальос.

А 38-летняя итальянка Сара Эррани стала победительницей и в паре с соотечественницей Жасмин Паолини, и в смешанном разряде (с Андреа Вавассори).



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