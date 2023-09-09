Российский теннисист Даниил Медведев смог победить первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США, Вера Звонарёва сыграет в парном финале

«Питерец.ру» не сомневается, что ставок на победу Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в 1/2 финала US Open – 2023 было гораздо меньше, чем на попадание в финал первой ракетки мира. Но Медведев смог выиграть в четырёх партиях и сразится теперь с сербом Новаком Джоковичем, которому 36 лет (Медведеву – 27).

В первом сете полуфинального поединка между Медеведевым и Алькарасом дело дошло до тай-брейка. В укороченной партии Алькарас внезапно потерял контроль над собой и просто отдал тай-брейк, а вместе с ними и первый сет, россиянину – 3:7. Однако во второй партии выяснилось, что это не минутная слабость испанского спортсмена, а серьёзный спад в игре: Медведев взял второй сет 6:1 и повёл по партиям 2–0.

Алькарас, которому грозило фиаско в трёх партиях, собрался и с большим трудом выиграл третий сет, счёт – 6:3. В следующей партии ключевым стал 6-й гейм, который Медведеву с приключениями удалось завершить в свою пользу. Итог – 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Медведева.

А Вера Звонарёва вместе с немецкой теннисисткой Лаурой Жигемунд в финале парного разряда сыграет с дуэтом в составе Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф. В женском одиночном разряде зрителей ждёт финал Соболенко – Гауфф.