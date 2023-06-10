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Питерец.ру » Спорт » 36-летний Джокович оказался выносливее 20-летнего Алькараса, в другом полуфинале «Ролан Гаррос» Рууд легко одолел Зверева, проиграв лишь 7 геймов

36-летний Джокович оказался выносливее 20-летнего Алькараса, в другом полуфинале «Ролан Гаррос» Рууд легко одолел Зверева, проиграв лишь 7 геймов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Кто бы мог подумать, что Карлоса Алькараса подведёт самочувствие в важнейшем матче теннисного сезона?  

«Питерец.ру» не считает возможным обращать внимания на всякие слухи и сплетни, которыми был полон российский спортивный мир 9 июня (в основном они были связаны с делами футбольными), поэтому – ещё немного о большом теннисе. Хотя все россияне вылетели с Открытого чемпионата Франции, продолжающемся на парижском грунте, полуфинал с участием Новака Джоковича и Карлоса Алькараса вызывал большой интерес у любителей тенниса. Молодого испанца нужно было даже назвать раньше суперветерана Новака, поскольку именно Алькарас – первая ракетка мира и турнира. Да и испанская школа игры на грунте ни в какой дополнительной рекламе не нуждается.

Но фаворит, которым на этот раз был конечно же Алькарас, после двух сетов столкнулся с медицинской проблемой. У испанского спортсмена начались судороги, и сражаться с Джоковичем всерьёз Алькарас был просто не в состоянии. Взяв в третьем и четвёртых сетах лишь по гейму, Алькарас капитулировал, счёт – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 в пользу Джоковича. Теперь двадцатидвукратный чемпион турниров серии «Большого шлема» встретится в финале с норвежцем Каспером Руудом.

Сын Кристиана Рууда очень легко справился в трёх партиях с теннисистом из Германии Александром Зверевым – 6:3, 6:4, 6:0.

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