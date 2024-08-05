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Питерец.ру » Спорт » Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли финал Олимпиады, у мужчин золото взял серб Новак Джокович

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли финал Олимпиады, у мужчин золото взял серб Новак Джокович

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
10:7 – такой счёт в пользу итальянской пары был зафиксирован на «чемпионском тай-брейке», игравшемся вместо третьего сета.

«Питерец.ру» не мог пройти мимо теннисного финала в женском парном разряде, ведь россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер могли стать Олимпийскими чемпионками. Учитывая, насколько непросто немногочисленная российская делегация добиралась в Париж – 2024, любая медаль становится громким событием.

На пути к финалу Андреева и Шнайдер смогли пройти пять пар, четыре из которых были «сеяными»: Томлянович/Гадеки, Дабровски/Фернандес (5-й номер «посева»), Синякова/Крейчикова (2), Букша/Соррибес-Тормо (8). Итальянский дуэт в составе Ясмин Паолини и 37-летней Сары Эррани встретил преодолел сопротивление менее квалифицированных в парной игре соперниц.

Россиянки повели в первом сете со счётом 4:1, после чего итальянская пара не очень возражала против проигрыша стартовой партии, итог – 6:2. Вторая партия началась с длинного гейма, который достался итальянкам. Вдохновлённые этим успехом, Паолини и Эррани взяли эту партию со счётом 6:1.

После этого по правилама Олимпиады был сыгран «чемпионский тай-брейк»: Андреева и Шнайдер постоянно отставали в счёте, проиграв пару обидных розыгрышей, и чемпионками стали итальянки. В финале мужского одиночного разряда Новак Джокович победил Карлоса Алькараса (7:6, 7:6).

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