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Питерец.ру » Спорт » Даниил Медведев всего в трёх сетах уступил Карлосу Алькарасу и не смог повторить достижение Александра Метревели полувековой давности и выйти в финал Уимблдона

Даниил Медведев всего в трёх сетах уступил Карлосу Алькарасу и не смог повторить достижение Александра Метревели полувековой давности и выйти в финал Уимблдона

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
В четвертьфинале было три россиянина, в полуфинале – один, в финале сыграют Алькарас и Джокович.

О выходе советского теннисиста Александра Метревели в финал Уимблдона – 1973 подробно рассказывалось в книге Ангелевича «Первые ракетки». Российский спортсмен Даниил Медведев имел прекрасный шанс повторить  и даже превзойти достижение Метревели 50-летней давности (финал тогда закончился победой Яна Кодеша из ЧССР), но Карлос Алькарас оказался сильнее.

«Питерец.ру» понимает, что победа Медведева над совсем ещё юным Алькарасом на позапрошлом Открытом чемпионате Англии (на Уимблдон – 2022 российских участников не допустили по политическим мотивам) особого значения перед этим полуфиналом не имела. Да, тогда Медеведев очень уверенно выиграл у Алькараса (счёт был 6:4, 6:1, 6:2), но нынешний Алькарас в разы сильнее самого себя образца 2021 года.

В первом сете очень многое решила ошибка Медведева при выполнении сложного технического элемента. Не сплоховавший Алькарас выиграл сначала ключевой гейм, а затем и первую партию (6:3). Не лучшим образом Медведев начал и второй сет, который проиграл с тем же счётом 3:6. В третьем сете Алькарас повёл 3:0 и 4:2, после чего завершил противостояние в свою пользу. Испанский теннисист, являющийся 1-й ракеткой мира, впервые в карьере дошёл до финала Уимблдона.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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