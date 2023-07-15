Даниил Медведев всего в трёх сетах уступил Карлосу Алькарасу и не смог повторить достижение Александра Метревели полувековой давности и выйти в финал Уимблдона

О выходе советского теннисиста Александра Метревели в финал Уимблдона – 1973 подробно рассказывалось в книге Ангелевича «Первые ракетки». Российский спортсмен Даниил Медведев имел прекрасный шанс повторить и даже превзойти достижение Метревели 50-летней давности (финал тогда закончился победой Яна Кодеша из ЧССР), но Карлос Алькарас оказался сильнее.

«Питерец.ру» понимает, что победа Медведева над совсем ещё юным Алькарасом на позапрошлом Открытом чемпионате Англии ( на Уимблдон – 2022 российских участников не допустили по политическим мотивам ) особого значения перед этим полуфиналом не имела. Да, тогда Медеведев очень уверенно выиграл у Алькараса (счёт был 6:4, 6:1, 6:2), но нынешний Алькарас в разы сильнее самого себя образца 2021 года.

В первом сете очень многое решила ошибка Медведева при выполнении сложного технического элемента. Не сплоховавший Алькарас выиграл сначала ключевой гейм, а затем и первую партию (6:3). Не лучшим образом Медведев начал и второй сет, который проиграл с тем же счётом 3:6. В третьем сете Алькарас повёл 3:0 и 4:2, после чего завершил противостояние в свою пользу. Испанский теннисист, являющийся 1-й ракеткой мира, впервые в карьере дошёл до финала Уимблдона.