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Питерец.ру » Спорт » Футбольному клубу «Зенит» исполняется 100 лет

Футбольному клубу «Зенит» исполняется 100 лет

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Опубликовал: Вадик Котов
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В честь векового юбилея «Зенита» Санкт-Петербург зажигает сине-бело-голубые огни

25 мая футбольный клуб «Зенит» отмечает свой вековой юбилей.

В ознаменование этой знаменательной даты, вечером предыдущего дня, в 22:30, архитектурные доминанты города – Дворцовый, Троицкий мосты, мост Бетанкура и Большой проспект Петроградской стороны – были украшены символичной подсветкой в цветах «Зенита».

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 2025 год провозглашен Годом «Зенита» в городе, что подчеркивает масштаб празднования векового юбилея этого прославленного футбольного клуба. В рамках юбилейных торжеств запланирована обширная программа мероприятий. Особую атмосферу праздника создаст уникальная иллюминация петербургских мостов в фирменных цветах команды.

Световое оформление мостов будет выполнено в сине-бело-голубой гамме. Фонари на Большом проспекте Петроградской стороны получат декоративное синее оформление благодаря существующим кольцеобразным светильникам.

Праздничная иллюминация мостов и освещения на Большом проспекте Петроградской стороны будет функционировать на протяжении трех дней, в соответствии с графиком работы уличного освещения, и завершится 26 мая в 23:59.

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