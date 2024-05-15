В Петербурге открывается новый сезон «Поющих мостов»

В ночь с 17 на 18 мая в Санкт-Петербурге открывается новый сезон «Поющих мостов». По традиции он стартует в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади. В качестве премьеры популярного музыкально-эстетического шоу Дворцовый мост разведут под вечную русскую классику – увертюры к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин». Петербуржцев и гостей города ждёт также тематическая лазерная проекция на пролётах разведённого моста.

Лето 2024 года будет посвящено Году семьи в России, а также знаковым для нашего города и всей страны датам: 225-летию Александра Пушкина, 220-летию Михаила Глинки, 125-летию Владимира Набокова, 135-летию Анны Ахматовой, 130-летию Михаила Зощенко и Виталия Бианки. А лейтмотивом старта нового сезона «Поющих мостов» станет 30-летие Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

– Полагаю, что юбилей петербургского парламента вполне органично впишется в этот удивительный календарь по-настоящему знаковых для отечественной культуры дат. Потому что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга – давно уже не только политический, но социокультурный феномен. В стенах Мариинского дворца впервые появилось очень многое из того, что в последствии стало основой российского регионального парламентаризма. Ленсовет, Городское Собрание, ЗАКС хорошо помнят людей, которые сегодня определяют курс, да что уж там скрывать – являются символом современной России. У петербуржцев действительно есть веская причина гордиться своим парламентом и широко отметить его юбилей, – считает Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Шоу «Поющие мосты» проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года изданием «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. На протяжении всего девятого сезона Дворцовый мост будет разведен под симфоническую музыку более 50 раз. За предыдущие восемь лет мероприятия проекта посетили уже более 20 млн человек. Сегодня «Поющие мосты» считаются одним из самых популярных событий летнего туристического сезона Северной столицы.