В Петербурге открывается новый сезон «Поющих мостов»

ента новостей

14:35
В Приозерском районе обновится участок трассы в сторону Коробицыно
14:30
В Госдуме предложили ужесточить наказание за вовлечение детей в киберпреступность
11:13
Полицейские поймали подозреваемого в убийстве мужчины в поселке Гладкое
11:07
В Купчино «Лада Ларгус» сбила 7-летнего мальчика
11:01
В Петербурге поймали пироманов спаливших «Приору» на Светлановском проспекте
10:33
Минцифры России намерено повысить квалификацию выпускников ИТ-вузов
09:58
Ветеранам ВОВ увеличат выплаты
09:46
Закрытие троллейбусного движения по мосту Александра Невского
09:39
Академия СКА приглашает на «День хоккея»
09:21
Когда завершится реформа ЖКХ?
02:03
Гандбольный «Зенит» получил «-7» в домашнем матче с «Пермскими медведями» в серии за бронзу Суперлиги
19:14
В Ленобласти пожилая пассажирка «Рено Дастер» погибла после вылета автомашины в кювет
17:39
Посвященный международным турнирам по регби-7 и тэг-регби брифинг состоялся в Санкт-Петербурге
16:20
Что с производством одежды?
16:06
Пикник Афиши впервые за 20 лет пройдет в Петербурге
15:46
В Горэлектротрансе выбирают лучшего водителя троллейбуса
15:44
400 тысяч за перелом
13:40
В Петербурге пройдет награждение участников и победителей Литературной премии им. маршала Советского Союза Л.А. Говорова
13:36
Инвестиции в ИТ-сектор будут вдвое выше роста экономики
13:30
Фестиваль знаменитых писателей «Текст в контексте» и мультимедийная выставка "Такой Зощенко?!"
13:21
Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на «Ночь музеев»!
13:14
Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok отчитаться о соблюдении законов РФ
13:10
В честь 90-летия «Ленсвета» в Александровском саду высадили 90 кустов сирени, дугласа и дёрна
11:51
Полицейские задержали группу посредников, работавших на мошенников
10:18
В Невском районе мужчину задержали с килограммом марихуаны
02:50
Центровой «Зенита» Винс Хантер набрал 21 очко в победном для петербургского клуба матче с ЦСКА в Москве
02:26
«Ленинградец» проиграл дома «Химкам» со счётом 1:3, победный гол забил Аршак Корян
18:45
В Новой Ладоге пройдет фестиваль «Корюшка идёт!»
18:38
На КАД на дамбе водитель «ВАЗа» погиб в ДТП
15:28
В Шушарах задержали подозреваемого в убийстве и расчленении своей 66-летней матери
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге открывается новый сезон «Поющих мостов»

В Петербурге открывается новый сезон «Поющих мостов»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В ночь с 17 на 18 мая в Санкт-Петербурге открывается новый сезон «Поющих мостов».

В ночь с 17 на 18 мая в Санкт-Петербурге открывается новый сезон «Поющих мостов». По традиции он стартует в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади. В качестве премьеры популярного музыкально-эстетического шоу Дворцовый мост разведут под вечную русскую классику – увертюры к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин». Петербуржцев и гостей города ждёт также тематическая лазерная проекция на пролётах разведённого моста.

Лето 2024 года будет посвящено Году семьи в России, а также знаковым для нашего города и всей страны датам: 225-летию Александра Пушкина, 220-летию Михаила Глинки, 125-летию Владимира Набокова, 135-летию Анны Ахматовой, 130-летию Михаила Зощенко и Виталия Бианки. А лейтмотивом старта нового сезона «Поющих мостов» станет 30-летие Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

– Полагаю, что юбилей петербургского парламента вполне органично впишется в этот удивительный календарь по-настоящему знаковых для отечественной культуры дат. Потому что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга – давно уже не только политический, но социокультурный феномен. В стенах Мариинского дворца впервые появилось очень многое из того, что в последствии стало основой российского регионального парламентаризма. Ленсовет, Городское Собрание, ЗАКС хорошо помнят людей, которые сегодня определяют курс, да что уж там скрывать – являются символом современной России. У петербуржцев действительно есть веская причина гордиться своим парламентом и широко отметить его юбилей, – считает Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Шоу «Поющие мосты» проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года изданием «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. На протяжении всего девятого сезона Дворцовый мост будет разведен под симфоническую музыку более 50 раз. За предыдущие восемь лет мероприятия проекта посетили уже более 20 млн человек. Сегодня «Поющие мосты» считаются одним из самых популярных событий летнего туристического сезона Северной столицы.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-05-2021, 22:48
Флешмоб "Танцуй как Достоевский"!
20-03-2023, 14:52
В Петербурге пpодолжается пpоведение технологических pазводок мостов
7-05-2013, 15:41
В ночь на среду разведут семь мостов
28-04-2023, 13:12
В Мариинском дворце презентовали книгу «На круги своя. К 320-летию Санкт-Петербурга: документальная история возвращения городу его исторического имени»
13-03-2023, 14:03
Расписание технологических разводок мостов
25-09-2023, 12:13
В Санкт-Петербурге стартует молодежный конкурс на создание логотипа к 30-летию парламента города

Происшествия на дорогах

0
86
Сегодня, 11:07
В Купчино «Лада Ларгус» сбила 7-летнего мальчика
0
124
Вчера, 19:14
В Ленобласти пожилая пассажирка «Рено Дастер» погибла после вылета автомашины в кювет
0
191
13-05-2024, 18:38
На КАД на дамбе водитель «ВАЗа» погиб в ДТП
0
225
12-05-2024, 12:00
В Ленобласти водитель «Шевроле-Лачетти» погиб в лобовом ДТП с грузовиком
Наверх