В Петербурге открывается новый сезон «Поющих мостов»

В ночь с 17 на 18 мая в Санкт-Петербурге открывается новый сезон «Поющих мостов». По традиции он стартует в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади. В качестве премьеры популярного музыкально-эстетического шоу Дворцовый мост разведут под вечную русскую классику – увертюры к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин». Петербуржцев и гостей города ждёт также тематическая лазерная проекция на пролётах разведённого моста.
Лето 2024 года будет посвящено Году семьи в России, а также знаковым для нашего города и всей страны датам: 225-летию Александра Пушкина, 220-летию Михаила Глинки, 125-летию Владимира Набокова, 135-летию Анны Ахматовой, 130-летию Михаила Зощенко и Виталия Бианки. А лейтмотивом старта нового сезона «Поющих мостов» станет 30-летие Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Шоу «Поющие мосты» проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года изданием «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. На протяжении всего девятого сезона Дворцовый мост будет разведен под симфоническую музыку более 50 раз. За предыдущие восемь лет мероприятия проекта посетили уже более 20 млн человек. Сегодня «Поющие мосты» считаются одним из самых популярных событий летнего туристического сезона Северной столицы.