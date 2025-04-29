В петербургском метро запустили брендированный поезд «Зенита»

На синей ветке петербургского метрополитена, второй линии, торжественно запущен именной поезд, посвященный вековому юбилею легендарного футбольного клуба «Зенит». Это событие стало ярким акцентом в череде мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. Церемония запуска прошла с участием высокопоставленных гостей: Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского, Председателя правления ФК «Зенит» Александра Медведева, чье присутствие подчеркивает значимость этого события для города и самого клуба, главного тренера команды Сергея Семака, который, несомненно, проникнут гордостью за историю своего клуба, а также игроков «Зенита», представляющих собой живое воплощение традиций и достижений команды. Со стороны городского управления присутствовали председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин, подтверждая взаимодействие между городской инфраструктурой и спортивными достижениями Петербурга.

Поезд, ставший подарком миллионам болельщиков и всем жителям Санкт-Петербурга, представляет собой настоящее произведение искусства, отражающее славную историю «Зенита». Внешняя оформление вагонов – это визуальное путешествие сквозь время. Яркие изображения легендарных футболистов, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю клуба, тренеров, вдохновлявших команды к победам, блестящих трофеев, символизирующих спортивные триумфы «Зенита», – всё это создаёт атмосферу настоящего праздника. Особое внимание уделено изображению знаковых достопримечательностей Санкт-Петербурга, подчеркивая неразрывную связь футбольного клуба с городом на Неве, его историей и культурой. Юбилейный шеврон и слоган «Зенит любит Петербург – 100 лет вместе» стали ярким символом этого единства, воплощая глубокую привязанность клуба к своему городу и его жителям.

Внутри поезда развернута уникальная передвижная выставка, посвящённая столетней истории ФК «Зенит». Каждый вагон – это отдельная глава в этой истории, рассказывающая о разных этапах развития клуба. Путешествие начинается с истоков, с момента основания команды на Ленинградском металлическом заводе в 1925 году, и плавно переходит к современным достижениям команды на «Газпром Арене». Пассажиры метро смогут совершить захватывающее путешествие во времени, узнать множество интересных фактов из жизни клуба, познакомиться с героями каждой эпохи, от первых побед в Кубке СССР до завоевания золотых медалей чемпионата России. Каждый вагон — это отдельная историческая эпоха, с подробным описанием событий, фотографий и видеоматериалов.

Для более глубокого погружения в историю клуба предусмотрены интерактивные QR-коды, с помощью которых пассажиры могут получить доступ к клубным подкастам, содержащим еще больше интересных историй и деталей. Это позволяет не просто проехать на метро, а участвовать в настоящем интерактивном путешествии по миру футбола и истории «Зенита». Запуск брендированного поезда стал кульминацией празднования юбилея и превратил вторую линию метро в динамичную экспозицию, посвященную истории одного из самых титулованных футбольных клубов России. Этот поезд – не просто транспортное средство, а настоящий символ любви к футболу, к городу и к истории «Зенита». Он напоминает всем жителям и гостям Санкт-Петербурга о вековой истории славного клуба и его неразрывной связи с городом на Неве.