Вылет СКА в первом раунде плей-офф КХЛ после поражения 2:5 от московского «Динамо» в шестом матче серии

Крупным поражением и досрочным вылетом из очередного розыгрыша Кубка Гагарина обернулся для СКА матч со столичным «Динамо» 6 апреля. Тогда на «СКА Арене» у коллектива Романа Ротенберга был шанс продолжить борьбу со столичной командой при счёте в серии 2–3. Невские армейцы сумели до этого вырвать победу в овертайме в пятой игре: тогда в овертайме отличился Сергей Сапего.

«Питерец.ру» обратил внимание на интересное тренерское решение Алексея Кудашова, который решил выпустить на шестой матч не Максима Моторыгина, а Владислава Подъяпольского. Причина видится в следующем: пропустивший в столь ответственный момент Моторыгин мог психологически сломаться, а давно не игравший Подъяпольский был полон сил (к тому же существует эффект «бывшего клуба»).

Добиться седьмого матча СКА не удалось после 0:4 в третьем периоде и итогового поражения со счётом 2:5. Отлично сыграл сделавший дубль Валентин Зыков, сделавший дубль, но избежать поражения в матче и серии это не помогло. В прошлый раз СКА вылетал в первом же раунде в далёком уже 2010 году, уступив команде ныне отсутствующей в КХЛ – рижскому «Динамо».

А что же Евгений Кузнецов? В серии с московскими динамовцами он набрал 3 (1+2) очка и 6 штрафных минут.



