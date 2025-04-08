ента новостей

20:05
Вылет СКА в первом раунде плей-офф КХЛ после поражения 2:5 от московского «Динамо» в шестом матче серии
15:29
Фламенко-спектакль «Кармен» в «Колизей - Арене»
14:43
В Петербурге стартовал X Региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»
14:11
В Петербурге завершили подготовку разводных мостов к «большой» навигации
12:37
Открытие выставки «Жена космонавта»
12:34
На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу
12:11
В центре Петербурга поймали мигрантов, подозреваемых в разбойном нападении на соотечественников
12:03
В кафе на Бухарестской улице повар-мигрант нанес смертельный удар своему коллеге-соотечественнику
11:02
Трамп провоцирует мировой кризис
10:20
В Шушарах задержали подозреваемого в жестоком избиении собутыльника
09:58
В МВД предупредили о критической уязвимости Windows
09:49
Врачам в СПб платят немного
09:32
Когда в СПб ликвидируют свалки?
09:24
Международный турнир «Лига Боевого Самбо»
09:15
Жители СПб активно платят по счетам
16:35
В двух районах Петербурга с 7 и 9 апреля ограничат дорожное движение
14:10
Концерт музыки Антонио Вивальди в Эрмитаже
13:13
Новый способ кражи данных оставляет пользователей без денег
12:54
В Ленобласти разведчики Росгвардии отработали беспарашютное десантирование
12:46
В Петербурге стартовал X Всероссийский конкурс социальных проектов «Формирование патриотизма в кадетских корпусах»
10:18
В Петербурге стартовал турнир по мини-футболу
10:05
Доля без ипотечных сделок в CПб превысила показатель Москвы
09:58
В поселке имени Свердлова в ДТП с кроссовым мотоциклом пострадали два человека
09:52
В поселке Бугры неизвестные обстреляли автомобиль
09:47
В СПб закрыли кальянные
09:38
В Калининском районе поймали подозреваемую в обмане двух пенсионерок  
09:32
На севере Петербурга житель Московской области угрожал ракетницей в ходе дорожного конфликта
09:23
На Ушаковской набережной двое подростков ограбили 8-летнего мальчика
08:50
В ВОЗ оценили поддержку пожилых людей
08:36
Жители СПб создают финансовые «подушки безопасности»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Вылет СКА в первом раунде плей-офф КХЛ после поражения 2:5 от московского «Динамо» в шестом матче серии

Вылет СКА в первом раунде плей-офф КХЛ после поражения 2:5 от московского «Динамо» в шестом матче серии

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Сейчас известны все четвертьфинальные пары.

Крупным поражением и досрочным вылетом из очередного розыгрыша Кубка Гагарина обернулся для СКА матч со столичным «Динамо» 6 апреля. Тогда на «СКА Арене» у коллектива Романа Ротенберга был шанс продолжить борьбу со столичной командой при счёте в серии 2–3. Невские армейцы сумели до этого вырвать победу в овертайме в пятой игре: тогда в овертайме отличился Сергей Сапего.

«Питерец.ру» обратил внимание на интересное тренерское решение Алексея Кудашова, который решил выпустить на шестой матч не Максима Моторыгина, а Владислава Подъяпольского. Причина видится в следующем: пропустивший в столь ответственный момент Моторыгин мог психологически сломаться, а давно не игравший Подъяпольский был полон сил (к тому же существует эффект «бывшего клуба»).

Добиться седьмого матча СКА не удалось после 0:4 в третьем периоде и итогового поражения со счётом 2:5. Отлично сыграл сделавший дубль Валентин Зыков, сделавший дубль, но избежать поражения в матче и серии это не помогло. В прошлый раз СКА вылетал в первом же раунде в далёком уже 2010 году, уступив команде ныне отсутствующей в КХЛ – рижскому «Динамо».

А что же Евгений Кузнецов? В серии с московскими динамовцами он набрал 3 (1+2) очка и 6 штрафных минут.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-03-2021, 02:29
СКА смог дважды подряд обыграть «Динамо» в Москве во втором раунде плей-офф
28-03-2021, 01:07
ЦСКА и «Локомотив» будут играть седьмой матч, в котором определится соперник СКА в Кубке Гагарина
30-03-2025, 00:39
Никита Гусев стал автором победной шайбы московского «Динамо» в ворота СКА: счёт матча – 2:1ОТ в пользу команды Алексея Кудашова
30-03-2022, 01:31
СКА сыграет первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА 2 апреля
1-04-2025, 16:15
СКА удалось победить московское «Динамо» со счётом 5:3 и сократить отставание в серии плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина – 2024
3-03-2020, 23:35
Победа СКА и дубль Хаудена

Происшествия на дорогах

Вчера, 09:58
В поселке имени Свердлова в ДТП с кроссовым мотоциклом пострадали два человека
3-04-2025, 13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
3-04-2025, 09:38
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 12-летнюю девочку
2-04-2025, 13:52
В Ленобласти мужчина погиб опрокинувшись на квадроцикле
Наверх