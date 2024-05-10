В 8-м туре командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ по шахматам и шашкам» проиграла матч белорусам, хотя Евгений Левин свою партию выиграл

В очередном туре командного чемпионата в Сочи лидеры турнирной таблицы встречались с объективно более слабыми командами и победили. Шахматная сборная Москвы набрала 15 командных очков, переиграв новосибирцев со счётом 4:2. На первой доске ростовский москвич Андрей Есипенко победил годящегося ему в отцы Дмитрия Бочарова, а на шестой проиграл свою партию Эрик Обгольц. «КПРФ» предсказуемо разгромила Воронеж (здесь побед в составе краснознамённой команды добились петербуржец Максим Матлаков, Александр Морозевич и Никита Афанасьев). «Русская шахматная школа» оказалась сильнее другой столичной команды «Темус Тим» (в эфире прямо трансляции Артём Галактионов объяснил смысл столь оригинального названия).

«Питерец.ру» с особым вниманием следил за поединком «СШ по шахматам и шашкам» с представителями Белоруссии. Вничью в составе петербуржцев сыграли Савва Ветохин, действующий чемпион города на Неве Артём Зубрицкий и Всеволод Пономарёв. На второй доске единственный гроссмейстер в составе «СШ ШШ» Евгений Левин одержал победу над международным мастером Максимом Царуком. Но поражения Мирослава Власенко и Алексея Захарова перечеркнули все усилия, и матч завершился со счётом 3,5:2,5 в пользу белорусов.