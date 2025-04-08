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Международный турнир «Лига Боевого Самбо»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге пройдет один из самых интересных международных турниров «Лига Боевого Самбо»

Сегодня, 8 апреля в Санкт-Петербурге пройдет крутой международный турнир – «Лига Боевого Самбо». Мероприятие посвящено памяти Сергея Селиверстова, человека, стоявшего у истоков этого вида спорта в Питере.

Фанатов ждут целых 7 титульных боев, где сойдутся лучшие бойцы боевого самбо из России и других стран. Будет жарко!

Драйвовые поединки начнутся в 19:00 в КСК «Лахта Холл» (Приморский проспект, 80, корпус 1). Не пропустите!

И самое приятное – вход для зрителей абсолютно бесплатный. Приходите поддержать наших!

Источник: Комитет по спорту
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