Сегодня, 8 апреля в Санкт-Петербурге пройдет крутой международный турнир – «Лига Боевого Самбо». Мероприятие посвящено памяти Сергея Селиверстова, человека, стоявшего у истоков этого вида спорта в Питере.

Фанатов ждут целых 7 титульных боев, где сойдутся лучшие бойцы боевого самбо из России и других стран. Будет жарко!

Драйвовые поединки начнутся в 19:00 в КСК «Лахта Холл» (Приморский проспект, 80, корпус 1). Не пропустите!

И самое приятное – вход для зрителей абсолютно бесплатный. Приходите поддержать наших!