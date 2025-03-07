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В Петербурге прошел турнир «В самбо — только девушки»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В преддверии Международного женского дня в Петербурге прошёл турнир по самбо среди девушек «В самбо — только девушки».

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром» на улице Асафьева накануне 8 Марта прошёл турнир по самбо среди девушек «В самбо — только девушки». Соревнования организовала спортивная школа олимпийского резерва №2 Калининского района Санкт-Петербурга при поддержке местной федерации самбо.

В турнире участвовали около ста юных самбисток в возрасте от 12 до 18 лет (разбитых на три возрастные группы: 12-14, 14-16 и 16-18 лет). Спортсменки приехали не только из Санкт-Петербурга, но и из Московской, Мурманской, Тверской и Ленинградской областей, а также из Республики Карелия. Несмотря на участие представительниц разных регионов, большинство призовых мест заняли петербурженки.

Источник: Комитет по спорту
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