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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге завершился чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по дзюдо

В Петербурге завершился чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по дзюдо

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы из 11 регионов страны приняли участие в чемпионате Северо-Западного округа Росгвардии по дзюдо

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие более 80 росгвардейцев из воинских частей и территориальных органов, дислоцированных в 11 регионах северо-запада страны. Соревнования проходили по олимпийской системе в весовых категориях от 60 кг до свыше 100 кг.

По результатам чемпионата в общекомандном зачете среди территориальных органов первое место у Управления Росгвардии по Калининградской области, второе — Управление Росгвардии по Вологодской области, третье — Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Лучшими среди воинских частей стал полк по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии (Ленинградская область), «серебро» у 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии (Ленинградская область), замкнули тройку лидеров военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии (Санкт-Петербург).

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