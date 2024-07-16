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Питерец.ру » Общество » Под Петербургом прошли соревнования кинологов

Под Петербургом прошли соревнования кинологов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росгвардия
Под Петербургом прошли соревнования кинологов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининграда и Великого Новгорода

В Ленинградской области завершился чемпионат по многоборью кинологов на первенство Северо-Западного округа Росгвардии среди специалистов с патрульно-розыскными и минно-розыскными собаками. Участие в чемпионате приняли росгвардейцы из воинских частей и подразделений ОМОН территориальных управлений округа, дислоцированных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Калининграде и Великом Новгороде, а также представители центра кинологической службы регионального УМВД и ведомственной охраны железнодорожного транспорта.
Специалисты-кинологи со своими служебными собаками соревновались в задержании условного нарушителя, обыскивали местность на наличие взрывоопасных веществ в ручной клади и в нежилых зданиях, сдавали нормативы по подавлению огневой точки, демонстрировали общедисциплинарный курс дрессировки.
По итогам соревнований лучшими были признаны специалисты-кинологи 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии (Ленинградская область), второе место заняла команда специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии (Санкт-Петербург), «бронза» у полка по охране важных гособъектов Северо-Западного округа Росгвардии (Ленинградская область).

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