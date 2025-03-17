Сборная Петербурга завоевала Кубок России по баскетболу на колясках

В Татарстане завершился Кубок России по баскетболу на колясках. Сборная Петербурга одержала победу в финале над казанской командой "Крылья Барса" с убедительным счетом 70:48, завоевав свой четвертый Кубок России подряд.

Успех петербуржцев был особенно ярким благодаря двум своим игрокам: Андрей Литвяк вошел в символическую сборную лучших игроков турнира, а Василий Лайков был признан самым ценным игроком.

Таким образом, команда не только выиграла Кубок, но и получила индивидуальные награды, подтверждающие высокий уровень игры отдельных спортсменов.