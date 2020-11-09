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Питерец.ру » Спорт » В финале игры Лига ставок — Кубок России по регби-7 петербургская команда завоевала серебро

В финале игры Лига ставок — Кубок России по регби-7 петербургская команда завоевала серебро

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60
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Нарвская застава
Команда «Нарвская застава» завоевала серебро в финальной игре Лиги ставок Кубка России по регби-7

В прошедшие выходные команда «Нарвская застава» петербургского клуба «Нарвская застава» завоевала серебро в финальной игре Лиги ставок Кубка России по регби-7. Соревнования состоялись в Сочи, Краснодарский край.
В первый день петербуржцам удалось вырвать две победы: со счетом 26:0 у команды «Булава» и 41:0 — у «Витязя». Во второй день спортсмены «Нарвской Заставы» с разгромным счетом обыграли «Локомотив-Пензу» и «Енисей-СТМ», но уступили игрокам «ВВА Подмосковье» со счетом 12:7.

«Наши ребята показали достойную игру и добились хорошего результата, — прокомментировал победу спортсменов президент клуба «Нарвская застава» Дмитрий Морозов. — Финальная игра получилась очень хорошей, динамичной. Но спорт есть спорт. Уверен, что наша команда завоюет еще Кубок России, просто не этот».

В итоге чемпионом Кубка России стала команда «ВВА Подмосковье», а бронзу одержала красноярская команда «Енисей-СТМ». Команда «Кубань», принимавшая у себя финальную встречу, показала достойный 4-й результат.

Источник: Нарвская застава
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